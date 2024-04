Micheille Soifer confirma que no está en saliditas con nadie: "No tengo tiempo para galanes"

La popular cantante Micheille Soifer reveló que sigue soltera y que no está interesada en conocer a ningún galán actualmente. Recordemos que dejó en claro que no le interesa lo que su expareja Guisseppe Benignini pueda llegar a decir sobre ella. En ese sentido, le desea lo mejor a todas sus exparejas, pues ella está disfrutando totalmente de su soltería.

En una conversación para un medio local, la querida Micheille Soifer no dudó en aclarar que no tiene nada personal en contra de Vania Torres. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Micheille Soifer disfruta de su soltería

La chica reality Micheille Soifer reveló recientemente que está en una etapa tranquila de su vida, pues no duda en dejar en claro que se encuentra disfrutando de su soltería. Además, marca distancia de los escándalos en los que en anteriores ocasiones se ha visto involucrada. Incluso, ahora le desea lo mejor a todas sus exparejas y hace caso omiso a lo que Guisseppe Benignini pueda decir sobre ella.

"A mis ex les deseo lo mejor, que sean felices todos, yo también quiero ser feliz", señaló Micheille, quien participará en 'Una feria de película', que se realizará del 3 al 12 de mayo en el Círculo Mágico del Agua. De igual forma, se refirió a su expareja Guisseppe Benignini, quien la había llamado 'frustrada'.

No obstante, lejos de seguir con la polémica, la cantante prefirió marcar su distancia. "La verdad, no lo vi, no lo escuché, pero de él nada me sorprende", sostuvo la chica reality. "No tengo tiempo para los galanes. Además, tengo mis tres perritos que me esperan en casa", sostuvo Micheille Soifer sobre su estado sentimental actual.

Nada personal con Vania Torres

Por otro lado, sostuvo que no tiene personal con Vania Torres en Esto es Guerra y que le tiene bastante cariño, ya que ha sacado lo mejor de sí en la competencia. Incluso, detalló que es una chica que no tiene ningún tipo de escándalo en el medio del espectáculos y Micheille Soifer lo reconoce.

"Me encanta Vania, me llevo superbién con ella, es la chica nueva. Me gusta el tipo de competencia, no hay nada personal. Creo que es una chica que se está ganando el cariño y su lugar, sin ningún tipo de escándalo ni pose. Vania corazón. Pediré a producción que no la eliminen todavía, porque me está haciendo sacar la leona que tenía guardada, me está obligando a entrenar", sostuvo Micheille Soifer.