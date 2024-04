Micheille Soifer es la primera eliminada de nuevo formato de 'Esto es Guerra': "Lo veré desde mi casa"

Micheille Soifer lamentablemente fue la primera en dejar el reality de competencia el cual ha cambiado drásticamente para que cada uno pueda bailar con su propio pañuelo y así puedan ganar el ostentoso premio que tiene el programa para ellos.

La cantante no pudo superar un difícil reto y prefirió ser eliminada perdiendo la oportunidad de ganar 32 mil soles.

No duró ni una semana

Hace ya casi una semana 'Esto es Guerra' representó su nuevo formato donde ya no hay bandos es decir no existen guerreros ni combatientes por lo que cada uno debe esforzarse por llevarse un premio en efectivo.

Es por ello que cada uno es sometido diversos desafíos poniendo a prueba su destreza física y hasta mental ya que muchos sufren de algunos traumas que les impiden superar cada prueba.

Es el caso de Micheille Soifer quien desistió de participar en un reto donde diversas tarántulas tenían que caminar sobre su rostro y cuerpo la artista reveló que sufre de aracnofobia y preferiría ser eliminada que afrontar su trauma.

Sin embargo, nada estaba dicho ya que no solamente fue la única sentenciada por no cumplir el reto sino también Pancho Rodríguez y Patricio Parodi entre los tres debían elegir quién iba a dejar la competencia.

Al parecer Patricio y Pancho se aliaron y terminaron eliminando a la cantante quien se quedó sorprendida ya que considere que esta decisión es porque es una concursante bastante fuerte.

Ante su sorpresiva eliminación Micheille afirmó que se siente tranquila y que no le queda más que ver el reality desde su casa.

"Bueno es parte de la estrategia es parte del juego (Qué te parece este formato) Muy bueno, lo voy a ver desde mi casa (...) Soy la mejor y así es", dijo para el programa de espectáculos de América televisión.

Micheille Soifer despierta la polémica: "Solo me he hecho la rinoplastia en el rostro"

Micheille Soifer afirmó recientemente qué solo se ha sometido a un arreglito en el rostro y se trataría de nada más y nada menos que una rinoplastia que se realizó hace ya varios años cuando participaba del miss Perú.

"Hasta ahora no me he hecho ningún retoque en el rostro solamente hace 1000 años cuando participé en miss Perú todos saben que me hice la rinoplastia pero eso es otro tipo de operación", dijo Michi.

Sin embargo, al parecer esto no sería del todo cierto ya que Micheille suele negar los retoquitos a los que se ha sometido ya que queda en evidencia que no solamente ha sido uno.





Después de someterse a la primera rinoplastia tuvo que pasar por más operaciones para que esté totalmente acorde a sus facciones, además de otras cirugías como la lipopapada, lipoescultura, bichectomía, etc. En la actualidad goza de una muy buena figura, pero estos resultados fueron gracias a más de un cirujano.

Usuarios no pasaron por alto sus declaraciones quienes afirmaron que la cantante se hace 'la loca' con todos los retoquitos para que hoy se vea como la mujer regia y empoderada que es.

"Ósea su rostro adelgazó de la nada ??? Y sus pómulos se hincharon de la nada?", "Que buen chiste, eso que solo se hizo la rinoplastia", "Solo se hizo una solita cosa. Aja si si si", "No tengo retoques dice está rebalsando su cara y toda ella de retoques jaja", comentaron en redes.