Milena Zárate se burla de Domínguez por escándalo de Pamela Franco: "Se la está haciendo al jugadorazo del año"

La historia de amor y desamor entre Pamela Franco, Christian Domínguez y ahora Christian Cueva tiene a todos con la boca abierta. ¡Todo un enredo! Y para añadirle más leña al fuego, Milena Zárate soltó su opinión sobre toda la situación.

Milena Zárate dio su chiquita a Christian Domínguez sobre escándalo de Pamela Franco

La farándula peruana está en llamas con el drama de Pamela Franco, Christian Domínguez y la entrada de Christian Cueva en escena. Milena Zárate no se quedó callada y soltó bombazos en una entrevista para "América Espectáculos".

En una entrevista para "América Espectáculos", Milena no se anduvo con rodeos y le tiró con todo a Pamela Franco. La cumbiambera no estuvo de acuerdo con que Pamela reclame infidelidades cuando ella misma se involucró con Christian Cueva en el 2018, cuando él aún estaba casado y con familia. Según Milena, eso la descalifica para exigir fidelidad.

"En el derecho dicen, no puedes exigir derechos cuando no cumples deberes. ¿Cómo le vas a pedir a la persona ser fiel contigo cuando estás por el otro lado haciendo lo que estás pasando?", soltó Milena. ¡Directo al grano!

Pero eso no fue todo, la conductora también opinó sobre la posibilidad de que Pamela Franco haya sido infiel a Domínguez con otro hombre que no sea Cueva. En ese caso, según Milena todos aplaudirían. "Se la está haciendo al jugadorazo del año porque ese hombre (Christian Domínguez) merece ese premio a fin de año", dijo de manera picante.

Milena dice que la reacción de Pamela la delate

La polémica llamada de Pamela López a Pamela Franco también estuvo en el ojo de Milena. Sospecha que la cumbiambera no fue del todo sincera al no poder explicar la transferencia de 280 soles que le envió Cueva a su nombre. Según Milena, la reacción de Pamela Franco deja mucho que desear y, a medida que salgan más pruebas, se pondrá en evidencia.

"La reacción de ella tiene mucho que desear. No hay algo más que la pueda señalar o juzgar que ella misma. No sé qué habrá pasado, a mí no me consta. Si me preguntan por qué tengo un Yape yo respondo, pero ¿qué clase de respuesta es esa? Si conocemos el carácter que tiene Pamela. Es demasiado evidente", expresó Milena.

La farándula peruana está que arde, y Milena Zárate no teme expresar su opinión sin filtros. ¿Qué más nos deparará este drama de la vida real? Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto.