¿Nicola Porcella delata a Gisela Valcárcel?: "Ella me cerró la puerta del canal"

¡Alerta farándula! Nicola Porcella no se guarda nada en una entrevista con Luis 'Potro' Caballero, contando chismes y recordando sus tiempos difíciles en la televisión peruana. Pero lo más jugoso fue cuando dejó al descubierto un momento tenso con aparentemente Gisela Valcárcel, quien habría tomado una decisión en su contra.

¿Nicola Porcella delata a Gisela Valcárcel?

Antes de hacer ruido en México con "La casa de los famosos", Nicola Porcella andaba batallando para encontrar trabajo en la televisión peruana. Fue en ese entonces que, según sus palabras, Gisela Valcárcel le bajó el pulgar. ¿Cómo fue la historia? Te contamos.

Nicola Porcella, sin pelos en la lengua, reveló que la popular conductora, sin mencionarla directamente, le cerró las puertas del canal. La situación se puso tensa cuando mencionó el programa de cocina de su amigo Yaco Eskenazi, "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que ahora ya no está en pantalla.

"Había un programa de un amigo mío, que era de cocina, y la dueña de ese formato, me invitaba en las mañanas que era como un magazine, pero a ese no 'No, porque este es más familiar, Nicola no puede venir'. Yo les decía pero no y ellos decían 'No, Nicola no puede venir'", soltó Nicola Porcella, dejando entrever que Gisela Valcárcel habría sido la causante.

En el relato, Nicola también mencionó que en un momento de mayor fama, cuando la buscaban más, le cerraron las puertas de América TV. "Ella también agarró un día y me cerró la puerta del canal. Dijo 'No, Nicola no entras al canal'. Y ahora sí, 'No que Nicola...' y yo dije 'No'", contó con toda sinceridad.

Nicola Porcella sobre Guty Carrera

Pero eso no es todo, siempre hay giros inesperados. Nicola Porcella no solo soltó su experiencia con Gisela Valcárcel, sino que previamente también compartió una llamada de reconciliación con Guty Carrera. Según Porcella, Guty le pidió disculpas por comentarios pasados y aseguró que no quería problemas con nadie.

"Es de hombres aceptar sus errores y hoy hablé con Guty Carrera, hablamos muy bien, me llamó, me explicó lo que había pasado. Me pidió disculpas, dijo que no quiso decir eso, la verdad es que le creo porque yo lo conozco, sé la persona que ha sido", reveló Nicola Porcella.

Esto es solo el comienzo del drama. ¿Cómo reaccionará Gisela Valcárcel ante estas declaraciones? ¿Habrá más sorpresas en el futuro? Estamos al tanto para mantenerte informado de todos los detalles o actualizaciones al respecto.