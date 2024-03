Nicola Porcella reflexiona sobre su éxito y reconoce sus errores: "He evolucionado como persona"

Nicola Porcella y Wendy Guevara fueron visitados por Ximena, una reportera de Estás en Todas, en su residencia compartida. Durante la visita, los amigos realizaron un completo recorrido por su hogar y compartieron aspectos inéditos sobre su vida juntos. Ante ello, Nicola Porcella se animó a hablar sobre su pasado y los errores que cometió. En ese sentido, reconoció que tuvo fallas como persona y que eso le permitió evolucionar, ya que actualmente goza del éxito en México. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Nicola Porcella reflexiona sobre los errores en su vida

Durante la charla, la vencedora de 'La casa de los famosos México' salió en defensa de su amigo, especialmente después de que esta semana se viera envuelto en una polémica debido a la denuncia de un chef peruano que lo acusó de plagiar sus recetas.

"Todos cometemos errores, a él lo juzgaron y lo tacharon por errores que no cometió y a lo mejor si o no, eso es problema de él, no me meto, pero la vida sigue, hay que darle vuelta a la página y tenemos que seguir avanzando, si te quedas con resentimiento jamás vas a avanzar en la vida", dijo Wendy Guevara.

Por si parte, Nicola Porcella se animó a hacer un mea culpa recordando su oscuro pasado en Perú. "No no creo ser ejemplo de nada, cuento mi historia de vida con los errores que cometí, porque es fácil victimizarse, yo sé que cometí muchísimos errores pero también sé he merecido evolucionar como persona", refirió.

Mostró su enorme cuarto

Wendy Guevara también destacó que el cuarto de Nicola Porcella es el más grande la casa y tiene jacuzzi. "Tiene todo grande en su habitación (la cama), pero bueno, sabemos que él no tiene muchas cosas grandes", indicó a modo de broma. Asimismo, dijo que el peruano tiene el clóset más grande pero su ropa y calzado son réplicas. "Sigue con sus mismos calzones rotos, todavía no ha madurado, tiene muchas cosas de niño", indicó.

Además, aseguró que Nicola siempre pide 'canje'. "Todo quiere gratis, gente de Perú, Nicola entra a cualquier restaurante de México y a todo le pone mención, todo quiere gratis", agregó la ganadora de 'La casa de los famosos México'. De igual forma, ambos se mostraron bastante alegres por la confianza que han conseguido. Sin embargo, Wendy Guevara reveló que siempre le pone cerrojo a su cuarto, ya que cuando hay alguna fiesta no sabe quién se puede quedar a dormir en el lugar.