Jota Benz emocionado por embarazo de Angie Arizaga: "Mi negrita lleva dentro al amor de nuestras vidas"

Les traemos la noticia más dulce y emocionante del momento: Angie Arizaga y Jota Benz están dando la bienvenida a la cigüeña. La pareja cumbiambera, que lleva tres años de relación, nos tiene a todos bailando de alegría con esta noticia. Por ello, la emoción de Jota Benz fue notaria y la compartió en sus redes.

Jota Benz emocionado por embarazo de Angie Arizaga

Angie Arizaga fue la encargada de soltar el bombazo en sus redes, donde compartió una fotito con la ecografía y una sonrisa de oreja a oreja. Y no es para menos, porque la emoción de ser padres tiene a la parejita más tierna que nunca. Pero, esperen, que la fiesta continúa, porque Jota Benz también se mandó con un mensaje bien bonito para su futura paternidad.

"Y qué bonito es que mi negrita lleve dentro al 'AMOR DE NUESTRAS VIDAS'. No lo conocemos aún, pero ya lo amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser papás", soltó Jota Benz, dejando claro que está más emocionado que el primer día de clases.

Historia de Jota Benz. (Foto: Instagram)

Además, Jota Benz compartió en su historia la publicación y escribió: "No puedo con todos los buenos deseos. No tengo palabras de agradecimiento! Gracias, gracias, gracias".

Pero antes de saber que venía un bebé en camino, Jota Benz ya nos tenía con el corazón en la mano con sus palabras de amor para Angie. Según él, haber encontrado a su "mejor amiga, confidente, novia, compañera, mano derecha, todo en una sola persona", es como ganarse la lotería. ¡Qué lindo!

Angie Arizaga y lo feliz que le hace ser mamá

Pero regresemos al tema principal, porque esta parejita no para de llenarnos de alegría. Angie Arizaga también compartió lo que significa este momento tan especial. "La bendición que está en camino me tiene ilusionada. Pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría", confesó la futura mamá.

Y, ojo, que no todo fue color de rosa para llegar a este momento. Angie nos contó que hubo dificultades antes de recibir la noticia. "No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome 'ten paciencia', cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa", reveló con la sinceridad a flor de piel.

Pero ahora, con la noticia del embarazo, todo eso quedó atrás. "Es el resultado del amor tan grande que tengo con Jota. Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser papás", concluyó Angie, cerrando con broche de oro esta historia de amor que nos tiene a todos contagiados.

Así que ya saben, la parejita de la cumbia está más feliz que nunca esperando la llegada del nuevo integrante. Les deseamos todas las bendiciones y el amor del mundo en esta nueva etapa. ¡Felicidades, Angie Arizaga y Jota Benz!