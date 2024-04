"No sé lo que sucederá": Samantha Batallanos habla sobre su actual relación con Maicelo tras ampay

¡NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER! Hace unos días, Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos protagonizaron un sonado ampay luego de que meses atrás ambos se denunciaran por agresión física y psicológica. Tras esto, el boxeador salió a decir que era un "macho alfa", mientras la ex Miss Grand confesó que se encontraba "sola en toda su lucha". Luego de una serie de especulaciones, la modelo habló fuerte y claro en "El Reventonazo de la Chola" y decidió no callar más, revelando la realidad sobre su actual relación con el popular "Batedía". ¿Regresaron?

Samantha Batallanos habla de su ampay con Jonathan Maicelo

Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" remecieron el ambiente de la farándula peruana con un reciente ampay entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo. Pese a que hace unos meses ambos se denunciaron por agresión y la modelo terminó con múltiples moretones en todo el cuerpo, ambos se lucieron entrando, por separado, a un departamento.

Tras esto, la ex Miss Grand Perú decidió romper su silencio y lo contó todo en "El Reventonazo de la Chola". Según cuenta Samantha Batallanos, ambos sostuvieron una reunión donde se dijeron de todo, descartando así haber retomado su relación sentimental con Jonathan Maicelo. Además, señaló que en dicho junte no estuvieron solos, ya que había más personas junto a ellos.

"Fue pactado por ambos. (...). En el interior, yo era una mujer que estaba sufriendo mucho a pesar de que solo fue un año de relación. La verdad es que necesitábamos hablar, cerrar procesos, decirnos tantas cosas, reclamarnos, que por qué esto o por qué el otro. En esta reunión había más personas, no estábamos solos" , detalló Samantha.

Asimismo, cuando fue consultada por qué soportó tantas agresiones, confesó que de muy pequeña vivió algo similar en su hogar, por lo cual, llegó a normalizar esto por parte de su entonces pareja. Para Samantha Batallanos, tener una reunión con su presunto agresor era importante y fundamental y por increíble que parezca, explicó sus motivos.

"Yo no digo que está bien. Creo que cada persona necesita curar sus heridas, necesita vivir sus procesos a su manera. Seguramente, hay muchas personas que ahora me juzgan, me condenan, pero la verdad es que yo sentí que necesitaba esa reunión", añadió.

Su familia le da la espalda

Una declaración que llamó poderosamente la atención fue cuando "La Chola Chabuca" le preguntó directamente a Samantha Batallanos por su actual vínculo con Jonathan Maicelo. La modelo descartó que hayan retomado su relación, pero causó sorpresa al decir que no sabe lo que podrá pasar más adelante. ¿Será qué piensa en la reconciliación?

"La verdad que no sé (sobre ser amigos), no sé lo que vaya a suceder, pero los procesos continúan. Hablo de los procesos legales. Lo que pasa es que en un momento las personas querían ponerme como un ejemplo a seguir, pero yo soy un ser humano común y corriente, con muchos errores, que sigue aprendiendo y adquiriendo experiencias", declaró.

Para finalizar, señaló que su familia, en estos momentos, está muy molesta con ella. Sin embargo, Batallanos les pidió amor y comprensión, algo muy difícil de tener por parte de ellos, quienes están disconformes con la reunión que tuvo la ex reina de belleza con su presunto agresor.

"Mi familia está sumamente molesta conmigo. En la vida a veces uno comete errores, uno tiene triunfos, pero, al final, creo que en la familia debe prevalecer el amor. No debe ser simplemente juzgar. Si de las personas extrañas ya estoy recibiendo ataques, condenas, críticas, creo que de la familia se debe recibir amor", finalizó Samantha Batallanos. ¿Será esa la verdad sobre su relación con Jonathan Maicelo? Solo ella y el boxeador saben "la verdad de la milanesa".