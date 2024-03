"No es mi intención": ¿Samantha Batallanos se arrepiente de denuncia contra Jonathan Maicelo?

¿Se retracta? Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos, contra todo pronóstico, eran una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Sin embargo, poco antes de fiestas por fin del año 2023, ambos se vieron envueltos en una serie de denuncias y agresiones. La ex Miss Grand denunció al boxeador por maltrato físico y psicológico, e incluso mostró los moretones que el púgil le dejó en su rostro y cuerpo. Ahora, meses después de aquel fatal incidente, la influencer dejó un sorpresivo mensaje sobre su proceso legal contra el popular "Batedía". ¿Qué dijo?

Samantha Batallanos habla sobre denuncia contra Maicelo

Hace unos meses, Samantha Batallanos denunció pública y judicialmente a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. Las cámaras de "Magaly TV, La Firme" la acompañaron en todo momento al realizar su denuncia y también recogió su testimonio de la fatal violencia que recibió la reina de belleza.

Ahora, luego de varias semanas después, Samantha Batallanos habló para las cámaras de "Más espectáculos" y señaló que no le guarda rencor a su expareja. En otro momento, le consultaron por su proceso legal en contra de Maicelo y sorprendió con sus declaraciones.

"¿Tú quieres que Maicelo termine en la cárcel?", le preguntó el reportero. "No, para nada, igual, esto es un proceso que, si bien es cierto, se lleva de manera legal, pero no es mi intención para nada... Hay castigos iguales, pero no, el tema de la cárcel no es mi intención", expresó Samantha Batallanos.

Además, señaló que la denuncia la está llevando su abogado, ya que ella no quiere estar expuesta a los recuerdos de aquel fatídico día, donde contó que vivió todo un vía crucis. Incluso, en aquella oportunidad, relató que no era la primera vez que era víctima de maltratos.

"Tú sabes que los procesos legales son tediosos, demoran y tienen un curso, ¿no? Está fluyendo tal cual, y yo todo se lo dejé al abogado porque yo no tengo la suficiente mentalidad tan fuerte como para estar lidiando con esto", explicó.

Vía crucis

Samantha Batallanos presentó una denuncia formal en la comisaría de San Isidro en contra de Jonathan Maicelo. Según la denuncia, la modelo fue víctima de las agresiones del boxeador el pasado jueves 7 de diciembre. Los testimonios desgarradores fueron expuestos en el recinto policial.

"En circunstancias que la denunciante procedía a subir al taxi a fin de ir a trabajar, este la cogió del brazo, la forcejeó y la subió al taxi. Luego de ello en el interior del vehículo la cogió del cabello hasta llevarla al piso y sin soltarla le propinó golpes (manazos) múltiples en todo el cuerpo y puñete en la parte del rabo del ojo derecho. Asimismo, indica que la agredió con palabras subidas de tono y ofensivas", señala el parte compartido en exclusiva por un medio local.

Asimismo, se detalla que Samantha Batallanos contaría con evidencias de la agresión recibida por parte de Maicelo. Por si esto no fuese suficiente, la influencer también señala que esta sería la cuarta vez que es víctima del boxeador.

"Es la cuarta vez que la agrede física y psicológicamente en forma constante y es la primera vez que denuncia este tipo de hechos. Todo esto la tiene afectada emocionalmente y cuenta con un video del hecho ocurrido, el cual mostrará posteriormente", señala la denuncia.