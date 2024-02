"No sé quién me da más risa": 'Peluchín' criticó la entrevista de Christian Cueva en América Hoy

El popular 'Peluchín', conductor de Amor y Fuego, no desaprovechó la oportunidad para arremeter contra Christian Cueva, quien fue entrevistado en "América Hoy". Recordemos que el futbolista decidió dar la cara y responder a todas las preguntas de Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rodrigo González arremete contra Christian Cueva

Fiel a su estilo, Rodrigo González criticó la entrevista realizada por América Hoy a Christian Cueva, luego de que el jugador haya estado en el ojo de la tormenta, tras serle infiel a su esposa. En ese sentido, 'Peluchín' enfatizó que 'Cuevita' iba a estar cómodo conversando en el magazine matutino porque es amigo de la esposa de Richard Acuña.

"Miren quién apareció, no sé quién me da más risa si su patética introducción al tema o ella (Ethel) que le dice : 'no se cómo te han convencido para venir a América Hoy', pero cómo no, si le van a pasar la franela, son amigos, lo han invitado al matrimonio (de Brunella)", dijo Rodrigo González en sus redes sociales.

De igual forma, Rodrigo González criticó la entrevista que le hizo el programa al pelotero, pues considera que Christian Cueva se iba a sentir cómodo conversando en el programa, ya que es amigo de Brunella Horna. Además, lanzó duras críticas contra el futbolista luego de que revelara que contactó a Pamela Franco tras el ampay de Christian Domínguez. Fiel a su estilo, 'Peluchín' les dio 'con palo' a las conductoras del programa magazine.

"¡Qué entrevista ah! Fariselas todas jajaja no puedo (...) La fariselita está poniendo de su parte para parecer buena comunicadora", manifestó el comunicador.

Christian Cueva encaró a Janet Barboza

Por otro lado, Cueva y Janet Barboza protagonizaron un altercado en vivo durante la entrevista, ya que el pelotero pidió a la popular 'rulitos' que muestre las pruebas donde se afirma que su padre conocía el amorío con la cumbiambera Pamela Franco. Por tal motivo, Christian Cueva exigió a la conductora de televisión a que se rectifique por sus afirmaciones.

No obstante, Janet Barboza sostuvo que se baso de las declaraciones de Pamela Franco, quien dijo que había hablado con el papá de Christian Cueva. "Me dijeron que tú, Janet, habías afirmado que mi papá era una persona que sabía de esta situación, entonces pienso que tú me la tienes que aclarar. Muestra las pruebas, discúlpame, y con todo el respeto que te mereces y como yo me merezco", dijo 'Aladino'.

"Yo tengo la confirmación, además Pamela lo dijo en MQM, que habló con tu papá. Pamela dijo que efectivamente ella habló con tu papá, que él le dijo que sus problemas no era por ella (...) Para mí es la versión, yo estoy repitiendo palabra por palabra, lo que ha dicho Pamela Franco. ¿Qué quieres que rectifique? Lo haría con mucho gusto, solo quiero decir que yo tenía la versión que Pamela habló con tu padre. ", acotó la conductora.