"No somos amigas": Brunella Horna marca distancia de Ana Paula Consorte tras tremenda 'choteada' en redes sociales

Ana Paula Consorte está pasando un tiempo agradable en Trujillo con sus tres hijos, mientras acompaña a su pareja Paolo Guerrero, quien se encuentra entrenando para las Eliminatorias y los partidos amistosos de la Copa América.

El 20 de marzo pasado, la modelo brasileña compartió una serie de fotografías de la celebración de los dos meses de vida de su hijo menor, José Paolo, en su nueva residencia en Trujillo. Se muestra muy contenta junto a sus tres hijos, aunque la notable ausencia es la de 'Depredador', quien se encuentra en concentración. Ante ello, llamó la atención el comentario de una seguidora de la brasileña que mencionaba a Brunella Horna. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Ana Paula Consorte rechazó amistad de Brunella?

Las imágenes y el pastel recibieron elogios de sus seguidores, pero un comentario en particular generó gran atención. Una usuaria dejó un comentario polémico sobre Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, quien es presidente del club Universidad César Vallejo, equipo al que pertenece Paolo.

"No seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia", le escribió la usuaria. Pero lo que realmente sorprendió fue que la modelo brasilera le dio me gusta al comentario. Esto significaría que está aprobando la opinión o manifestando que estaría de acuerdo con lo que dice la cibernauta.

La mayoría ha interpretado esta acción como una clara muestra de que la pareja de Paolo Guerrero no desea entablar una relación amistosa con la presentadora de 'América Hoy', quien ha sido una de sus críticas principales cuando el futbolista peruano decidió quedarse a jugar en UCV, algo con lo que ella no estuvo de acuerdo.

Brunella Horna marca distancia

Tras enterarse de esta situación, Brunella Horna optó por expresarse en el programa 'América Hoy' para aclarar que Ana Paula Consorte no es su amiga, sugiriendo que su malestar podría estar relacionado con el apoyo que brindó en su momento a Doña Peta.

Al inicio, la empresaria fue tajante con su respuesta y negó totalmente cualquier amistad. "¿Brunellita, es tu amiguita Ana Paula Consorte?", le consultó Edson Dávila.

"No entiendo por qué saben perfectamente que no somos amigas. No conozco a ninguna de las esposas de los futbolistas, solamente a Ivana Yturbe y Pamela López, pero Christian no trabaja en la Vallejo...", manifestó la chiclayana.

Brunella Horna mencionó que Ana Paula Consorte podría estar resentida con ella, quizás debido a los comentarios que hizo en apoyo de Doña Peta, cuando la bailarina brasileña criticó su influencia sobre su hijo, el futbolista peruano Paolo Guerrero.

"Si yo le doy like a un comentario que me ponen en mis redes sociales es porque estoy de acuerdo con lo que ahí me dicen, que lo aclare ella. Tal vez le molestó que yo haya defendido a Doña Peta y lo sigo diciendo, que no me parece que a la suegra, así te lleves bien o mal, a la suegra siempre hay respetarla. ¿Tal vez eso le incomodo o algún otro comentario?", puntualizó.