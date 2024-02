"Pamela Franco tenía al enemigo en casa": Usuarios "estallan" contra Domínguez por contarle todo a Pamela López

¡Una vez más! Magaly Medina presentó ayer unos audios totalmente reveladores de una conversación que sostuvo con Pamela López. En dicha conversación, la esposa de Christian Cueva le confesó a la "Urraca" que fue el propio Christian Domínguez quien le "dateó" todos los detalles de la relación clandestina que tuvo Pamela Franco con el pelotero, por lo cual, en redes sociales, no tardaron en pronunciarse y le dijeron de todo al cumbiambero.

Llueven críticas a Christian Domínguez

En "Magaly TV, La Firme", Christian Domínguez fue noticia una vez más. Esta vez no fue un ampay o un "auto rana" el que lo ha hecho aparecer nuevamente en las principales portadas de espectáculos, sino, las sorpresivas revelaciones que le hizo Pamela López a Magaly Medina.

Durante una conversación que sostuvieron las últimas en mención, Pamela López le confesó a Magaly Medina que Christian Domínguez le había dado todos los detalles de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

De inmediato, todo esto remeció la farándula peruana y también las redes sociales, donde muchos se solidarizaron con Pamela Franco y también le dijeron de todo a Christian Domínguez, quien además de "pinocho" terminó siendo "tremendo soplón".

"Pamela Franco durmió con el enemigo todo el tiempo", "era lo último que faltaba", "no esperaba nada más de Domínguez y aún así logra decepcionarme", "en serio que este hue** se pasó de conch**", "tremendo pinocho y encima soplón", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes sociales.

No quería que se sepa nada

Nuevamente la farándula está movida y, otra vez, gracias a Christian Domínguez. Magaly Medina volvió a sorprender a todos al revelar, esta vez, unas conversaciones privadas que mantuvo con Pamela López donde ella le confiesa que el cumbiambero fue quien le contó todos los detalles de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Antes de exponer los audios, Magaly Medina confesó que esta comunicación con Pamela López fue "off the record", pero que como periodista, podía hacer uso del material sin ningún tipo de problema. Además, contó que Domínguez le pidió a Pamela López no divulgar que el "soplón" en todo esto había sido él.

"Ella no quería echar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si apartir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación", comentó Magaly Medina.