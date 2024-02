Peluchín le responde a Paolo Guerrero: "Mi madre recibió amenazas desde que tengo uso de razón"

El popular presentador Rodrigo González no se quedó callado ante las acusaciones de Paolo Guerrero. El futbolista se comunicó con Rodrigo a través de Instagram para expresar su descontento por los comentarios hechos en relación a su conflicto con el club César Vallejo. Ante una fuerte acusación, Rodrigo no se quedó callado.

Rodrigo González responde a Paolo Guerrero

El reconocido conductor Rodrigo González, más conocido como Peluchín, no se quedó callado frente a las críticas de Paolo Guerrero. El futbolista contactó a Rodrigo a través de Instagram para expresar su molestia por los comentarios de Peluchín sobre su disputa con el club César Vallejo. Guerrero acusó a González de "apoyar" a delincuentes que amenazaron a su madre, Doña Peta.

"Esos mensajes no son un juego. No puedo creer que tú estés apoyando que estos delincuentes se salgan con la suya, no esperaba eso de ti. No sé si estos mensajes son normales o así le manden mensajes a tu madre", le dijo Guerrero a González.

Rodrigo González muestra mensaje le mandó Paolo Guerrero luego de no respaldarlo en su pedido de desvinculación de contrato con la César Vallejo: "No puedo creer que tú estés apoyando a estos delincuentes. No esperaba esto de ti". #amoryfuego pic.twitter.com/lduJyui5G9 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 19, 2024

Peluchín, siempre directo, no dudó en responder y aclarar la situación. El presentador explicó que tanto él como su familia han enfrentado amenazas de criminales desde hace tiempo.

Rodrigo compartió, "Bueno, mi madre ha recibido mensajes amenazantes desde que tengo uso de razón porque mi papá trabajaba en una zona, en ese momento, roja como era Tarapoto y él tuvo la valentía de nunca abandonar (...). De esos temas tengo para contarte varias cosas, Paolo, de las que he vivido con mi familia aquí".

La importancia de un contrato

El presentador de "Amor y Fuego" sugirió que Guerrero podría estar usando su popularidad para buscar anular su contrato con el club César Vallejo. "Me imagino que esto te debe asustar, pero tampoco se puede, por ser Paolo Guerrero, y me reafirmo en lo que dije el viernes, aprovechar del arrastre popular que tienes para no haber evaluado algo y firmar un contrato y pretender, a la hora que ya evaluaste todas las aristas, que ese contrato se dé por anulado", afirmó Peluchín.

"Tenemos un contrato que nos protege, en algunos casos nos perjudica, pero hay que cumplirlo... si las cosas cambian en el camino o salen a la luz cosas que no hemos evaluado, que hemos visto de manera lejana, es algo que debiste evaluar tú previamente antes de estampar tu firma", continuó diciendo González.

En su programa, Rodrigo González continuó con sus comentarios, resaltando que las amenazas no son cosa de juego y que entiende la situación de Paolo Guerrero. Sin embargo, hizo hincapié en la importancia de respetar los contratos, independientemente de la situación personal de cada individuo.

Este enfrentamiento entre Paolo Guerrero y Peluchín ha generado gran alboroto en el mundo del espectáculo peruano, manteniendo a la audiencia en vilo. Peluchín no retrocede ante las críticas y deja claro que, al final del día, los contratos están para cumplirse.