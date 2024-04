¡Qué fuerte! ¿Yiddá Eslava manda indirecta a Julián Zucchi?: "Termíname pero no me adornes"

Yiddá Eslava no deja de dar de que hablar y es que esta vez la actriz se refirió sobre su show unipersonal que viene presentando.

En el corto vídeo la productora dejó en claro que su show no tiene nada que ver con Julián Zucchi ya que ahí también habla de las infidelidades, coincidentemente es una experiencia que hace poco vivió con el padre de sus hijos.

Hace aclaración

Yiddá Eslava usó sus redes sociales para hacer una aclaraciones sobre el show que ofrece a su público afirmando el contenido ya estaba pactado desde años atrás cuando salió su libro para que pretendan asegurar que todo su show se basa en su mala experiencia con Julián Zucchi.

La actriz reveló que "Por esos son mis exs' es un show que ya tenía planeado desde el 2022 y mostró las pruebas de sus palabras en sus historias.

En el vídeo se puede ver a Yiddá hablando de la infidelidad en ese entonces todavía tenía una relación con Julián Zucchi y no había ninguna polémica entre la parejita.

Yiddá mensaje en redes

"Para los que le quedaban duda y que claramente no me siguen. Yo tengo escrito todo mi show por eso son mis exs desde 2022 que lo iba a estrenar y por temas no pude a las pruebas me remito", decía inicialmente.

Asimismo, Yiddá compartió le video donde justamente habló de las hombres infieles y aclaró que sigue pensando igual a pesar de los años.

"Si te quieren sacar la vuelta te la van a sacar no importa si estás gordo fracasaste o estás deprimida alegre, platuda, flaca, gorda. No interesa no depende de ti no es tu culpa métetelo en la cabeza", decía la actriz su polémico video.

"Así que la próxima vez que tu pareja te use de pretexto para justificar su infidelidad 'es que te descuidaste' 'peleábamos mucho' ... termíname entonces pero no me adornes eso no es justificación. Así como tuviste los huevos para mentirme a la cara asume tu error no interesa si lo perdonas o no pero no dejes que te usen de excusa", finalizó diciendo Eslava.

Es así que la actriz y productora afirmó que su pensamiento sigue igual y que no crean que su show va dirigido exclusivamente a Julián Zucchi ya que habla en general por todos los hombres.

Yiddá Eslava y su reacción ante las amenazas de demanda de Julián Zucchi: ¿Qué hizo?

La reconocida actriz Yiddá Eslava se encontraba disfrutando de un paseo por la calle junto a su pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, cuando fue abordada por el equipo de "Amor y Fuego". ¿El motivo? Las amenazas de demanda de Julián Zucchi, quien la acusa de difamación tras exponer su infidelidad.

Ante la incisiva pregunta sobre las declaraciones de Zucchi, Yiddá mantuvo una postura firme y decidida: "No voy a hablar de él, mi amor. Te agradezco muchísimo", dijo cortésmente al reportero del programa.

Sin embargo, la actriz no se dejó asustar y demostró su fortaleza de una manera muy particular: ¡cantando! Entonó las palabras de la canción "Mejor Que Ayer" de Diego Torres, transmitiendo un mensaje de superación y optimismo. "Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Cuídense mucho, sean felices caraj**", expresó con determinación.

Yiddá y Ángel demostraron estar unidos frente a las cámaras, sin permitir que los rumores y las amenazas perturben su paz.