"Quiere dar lástima": Milena Zárate arremete contra Christian Domínguez tras múltiples infidelidades

Milena Zárate decidió hablar sobre la última entrevista de Christian Domínguez, en la que abordó sus infidelidades después de haber sido captado en un escándalo con otra mujer. La colombiana no titubeó en criticar al cantante y expresó su escepticismo sobre su arrepentimiento. Recordemos que Christian Domínguez se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser ampayado siéndole infiel a la madre de su última hija, Pamela Franco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milena Zárate lanzó misil contra Christian Domínguez

La popular empresaria colombiana habló sobre la más reciente polémica de Christian Domínguez en donde se le vincula con dos mujeres con las que le fue infiel a su pareja y madre de su última hija Pamela Franco. En ese sentido, Milena Zárate arremetió duramente contra el cantante de cumbia y sostuvo que no cree en su arrepentimiento. Además, lo calificó de ser bastante "cínico" y "frío" luego de haber sido ampayado teniendo relaciones sexuales dentro de su camioneta en plena vía pública.

"No creo (en sus lágrimas). Yo pienso que Christian Domínguez es un cínico de lo peor, creo que es un hombre frío de fríos y frívolo también. Pienso que si está con esa cara de arrepentido y de yo no fui, con el rabo entre las piernas, es porque lo descubrieron, porque si no seguiría pachamanqueándose en su carro en todas las esquinas de Lima", dijo la colombiana.

No cree que vaya a cambiar

En relación a esto, la artista mencionó que cuando visitaba el programa 'América Hoy', le resultaba extraño escuchar a Domínguez hablar sobre infidelidades debido a su historial pasado. "Una persona que se atreve a dar consejos sabiendo que tiene el pecado encima, es una persona muy fría y calculadora, por eso no le creo", sostuvo la popular Milena Zárate, quien ahora forma parte del staff de Instarándula.

"No creo que vaya a cambiar, creo que está queriendo dar lástima, porque ya se vio descubierto y porque así son todos los infieles. Cuando los descubren es que les entra todo el arrepentimiento y el dolor del mundo, pero bien cuando la están haciendo se olvidan de todo. Es una persona que no piensa en los suyos, el dolor que causa a su entorno y sus seres queridos, es muy lamentable que a estar altura las mujeres siguen creyendo en este caballero", concluyó la popular cantante colombiana, quien ahora se luce en una nueva etapa de su vida, pues está prosperando en el lado artístico y en su empresa.