"Retomamos los planes": Melissa Paredes revela sus planes de boda tras reconciliación con el 'Activador'

Melissa Paredes y Anthony Aranda están experimentando un período positivo en su relación, ya que han decidido retomar sus planes de matrimonio. A principios de 2024, sorprendieron a muchos al anunciar su separación, pero con el tiempo optaron por reconciliarse y darle otra oportunidad a su relación. Ante ello, ahora Melissa Paredes revela que han retomado sus planes de matrimonio, pues estaban comprometidos antes de anunciar su ruptura amorosa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Paredes retoma sus planes de boda

Sobre sus planes matrimoniales, Melissa y Anthony indicaron en una entrevista con 'América Espectáculos' que tienen la intención de realizar una ceremonia civil de manera íntima. Ante ello, surge la duda sobre si su unión matrimonial puede ser religiosa.

"Sí, hemos retomado los planes de boda (...) Quién sabe y sorprendemos. Algo muy íntimo, muy familiar, por supuesto. Un civil y estamos pensando en que sí", expresó emocionada Paredes. Estas declaraciones han sorprendido a sus seguidores, quienes esperan que la boda entre ambos sí se llegue a dar. No obstante, recordemos que la modelo reveló que por lo pronto no tiene planes de tener un nuevo hijo, ya que está enfocada en otras actividades al igual que su pareja Anthony Aranda.

No planea tener otro hijo

Melissa Paredes causó sorpresa al declarar que no tiene planes de ser madre por segunda vez, al menos durante los próximos dos años. La actriz aclaró que ya ha discutido este asunto con Anthony Aranda. Ambos revelaron que están enfocados en otras actividades profesionales y que, por lo pronto, no tendrán un hijo. Cabe resaltar que no han descartado esta posibilidad, pero se haría realidad a largo plazo.

"Ambos quisiéramos, Anthony sí quiere tener su primer hijo, pero hemos decidido que vamos a esperar un poquito más, un par de años y ya bajó porque antes era 5 años", expresó. La modelo confiesa que no piensa embarazarse muy rápido, pues aprendió de sus experiencias. "De aquí vamos a dos años, vamos a estar más seguros de querer formar una familia (...) Vamos a estar más seguros en el amor", añadió.

Luego, Melissa recordó que la mujer es la que más carga lleva durante un embarazo. "A parte, él no va tener que llevar la panza 9 meses, los antojos, se va engordar, recuperar el cuerpo, no va ser él, voy a ser yo. Con hipotiroidismo, te cuesta bajar", concluyó la modelo Melissa Paredes sobre tener otro hijo.