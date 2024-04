"Sacan provecho": Magaly Medina revela que Abel Lobatón cobra por hablar de la polémica de Samahara

Magaly Medina informó que Abel Lobatón quiso llegar a un acuerdo con su programa para compartir todos los detalles que conoce sobre el altercado entre su hija Samahara Lobatón y Bryan Torres. Recientemente, la influencer fue vista gritando y arrojando objetos del cantante por la ventana.

En ese sentido, la 'Urraca' reveló que el padre de la influencer quiso cobrar por dar más detalles sobre el tema. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Abel Lobatón cobró por hablar de Samahara Lobatón

La conocida presentadora Magaly Medina mencionó que a pesar de que habían llegado a un acuerdo y todo estaba preparado, el futbolista optó finalmente por no aparecer en el programa.

"Abel Lobatón iba a hablar con nosotros, ¿no?, incluso habíamos tranzado con él la cantidad de plata que cobran, porque todos cobran por hablar, nadie habla, todos le sacan a su tragedia, todos le sacan provecho monetario, es así, pero bueno, al final decidió no hablar porque no sé qué es lo que tenga que decir. Ayer Bryan Torres dijo, él ha estado en videollamada, o sea, mientras discutía con la hija", sostuvo la popular 'Urraca'.

La presentadora de televisión señaló que los personajes del mundo del espectáculo ya no solicitan sumas modestas para compartir sus historias, como lo demostró Abel Lobatón, quien requirió 5 mil soles para revelar todos los detalles sobre la disputa de su hija.

"Así es, así pasa, hay gente que al final no quiere, 'dice no', por más que la plata esté ahí 'contante y sonante', no, porque claro, te piden cinco mil soles, ya no te piden tres mil, ya no te piden mil quinientos, acá un poco más vamos a tener que trabajar horas extras saliendo del programa para poder pagar a los invitados", mencionó entre risas.

Samahara Lobatón desalojará remodelación de casa de Bryan

Después del controvertido conflicto entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, la hija de Melissa Klug tendrá que deshacer todas las modificaciones que hizo en la residencia del músico de salsa. Incluso, Bryan Torres mismo reveló que la propiedad pertenece a su padre y que tras el término de su relación, llegaron a un acuerdo con su ex pareja. "Esa casa es de mi papá, eso me costado mucho, todo lo he construído para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa", sostuvo.

Las fotografías muestran que la casa lucía diferente en el pasado, ya que no tenía los acabados modernos que tiene ahora. Se han añadido muebles empotrados, una cocina de estilo contemporáneo, una sala y un dormitorio bien iluminados, además de tener armarios, mesas de noche, muebles y cabeceras, entre otros detalles. En ese sentido, la hija de Abel Lobatón deberá retirar toda esta remodelación de la casa de Bryan Torres.