¿Sigue atendiendo? Dr. Fong reaparece en redes sociales tras muerte de Muñequita Milly y muestra a los famosos que operó

Tras ser acusado de ser el responsable del trágico fallecimiento de la Muñequita Milly, el cirujano Víctor Hugo Barriga Fong, conocido como Doctor Fong, decidió cerrar todas sus redes sociales para evitar las críticas en su contra. Sin embargo, el jueves 4 de marzo, sorprendió a muchos al volver a abrir sus cuentas, mostrando las celebridades de la farándula que se habían sometido a cirugías con él.

Como se recuerda, los familiares de la Muñequita Milly señalaron al Doctor Fong por supuesta negligencia médica provocando la indignación de los internautas en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Doctor Fong reabre sus redes sociales

Mientras se lleva a cabo la necropsia de los restos de Muñequita Milly en la Morgue Central de Lima, el Doctor Fong ha decidido volver a activar sus redes sociales. No obstante, en esta ocasión, ha elegido limitar los comentarios en sus publicaciones para evitar posibles críticas. Su regreso a las plataformas digitales ha generado diversas reacciones entre el público y ha reavivado el debate sobre su responsabilidad en el trágico evento.

Como se recordará, los familiares de la Muñequita Milly acusaron al Doctor Fong de presunta negligencia médica. Según su relato, la fallecida artista se sometió a una liposucción abdominal el pasado miércoles 27 de marzo. Al día siguiente, experimentó fuertes dolores estomacales; sin embargo, sus quejas fueron ignoradas por el médico debido al largo feriado de Semana Santa. No fue hasta el 1 de abril que recibió atención médica nuevamente, falleciendo dos días después.

"Ha sentido fuertes dolores debido a que el médico en dicha operación, negligentemente, le perforó el intestino, lo cual le provocó una septicemia generalizada", detalló Jaime Quispe Mamani, padre de la popular cantante, en su denuncia policial contra el Doctor Fong por homicidio culposo.

¿A qué famosos atendió?

Algunas personalidades del mundo del espectáculo que han recibido tratamiento del Doctor Fong, como se puede verificar en las redes sociales del controvertido médico, incluyen a: Melissa Paredes, Samantha Batallanos, Karla Tarazona, Christian Domínguez, Brunella Torpoco, Romina Gachoy y Yarita Lizeth Yanarico.

Dr. Fong reabre sus redes

Es importante mencionar que algunas de estas personalidades no han quedado satisfechas con los resultados de sus tratamientos. Por ejemplo, la actriz Maricielo Effio y la diseñadora de moda Cinthia Vigil han acusado a Víctor Hugo Barriga Fong de mala práctica médica.

"Emocionalmente no estoy bien, para mí ha sido muy difícil este tema. Me veo y digo: ¿Cuándo mi barriga va a estar bien? Estoy agotando todas las posibilidades económicas para hacerme la operación aquí, y pueda hacer mi vida como cualquier mujer y no tener que ocultarme", indicó Effio en su momento, alertando a las demás mujeres para que no se atiendan con el doctor Fong.