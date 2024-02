¡Sigue facturando! Christian Domínguez promociona un local de chifa en Pucallpa en medio del escándalo

Christian Domínguez sigue siendo activo en sus plataformas de redes sociales, después de que Magaly Medina revelara que fue él quien contactó a Pamela López para compartir información sobre Pamela Franco y Christian Cueva. A pesar de ser nuevamente objeto de críticas, el cantante de cumbia sigue trabajando y facturando. En esta ocasión utilizó sus redes sociales para promocionar un local de chifa en Pucallpa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Domínguez continúa facturando

A pesar de estar nuevamente en medio de la polémica luego que se revelara que él era el informante de Pamela López, Christian Domínguez continúa facturando en sus redes sociales. En esta ocasión aprovechó para promocionar a un nuevo local de chifa en Pucallpa. En ese sentido, a través de sus redes sociales posteó varias historias referente a la inauguración del nuevo local de chifa "Tusan Wok".

"Mi gente hermosa, cómo están? Estamos muy contentos, para contarles para ya muy pronto "Tusan Wok" en Pucallpa. Les paso los avances", sostuvo el cantante de cumbia mientras promocionaba el nuevo local. Cabe resaltar que el cumbiambero se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, pues ha recibido una ola de críticas por haber sido el confidente de Pamela López, según lo que ella misma reveló en Magaly Medina. Incluso, la expareja del cumbiambero Pamela Franco estuvo en "Mande Quien Mande" para dar su versión de los hechos y pidió a Domínguez que aclare varios puntos de la presunta información que le brindaba a la aún esposa de Christian Cueva.

Pamela Franco indignada con Christian Domínguez

En la última emisión de Mande Quien Mande, Pamela Franco apareció en el programa para compartir su versión de los eventos tras las revelaciones de Pamela López sobre Christian Domínguez, quien resultó ser la fuente de información para la todavía esposa de Cueva. En este contexto, la cantante de cumbia se sintió muy incómoda con la situación, ya que esperaba poner fin a este episodio de una vez por todas. Sin embargo, tras las revelaciones en el programa de Magaly Medina, una nueva etapa se abrió en esta controvertida historia.

"La persona involucrada (Christian Domínguez) debe salir a decir la verdad (...) no entiendo por que, las respuestas no las debo dar yo. No es un buen momento la verdad, yo creo que para todo hay un límite, ante todo yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar a mi hija", dijo. Al ser consulta sobre las intenciones de Christian al contactarse con la esposa de Cueva, Pamela Franco dijo que tiene en claro que su expareja buscó perjudicarla.