¡Sin roche! Jossmery Toledo se juerguea por su cumpleaños y regresa a SJL en tren

La popular Jossmery Toledo acaba de soplar sus 32 velitas a pesar de haber estado en el ojo de la tormenta por algún tiempo, la modelo disfrutó de este día junto a sus amistades más cercanas.

Sin embargo, lo que causó asombro es que a pesar de haber gozado de una fiesta lujosa, la ex saliente de Paolo Hurtado chapo su tren directo a su casa en San Juan de Lurigancho.

Todo sea por el ahorro

Jossmery Toledo celebró sus 32 años en una conocida discoteca al lado de sus amigos más cercanos, la modelo bailó y juergueó hasta las últimas consecuencias.

Sin embargo, Jossmery siempre se ha demostrado humilde a pesar de haber ganado fama y un nombre en el mundo del espectáculo, cabe destacar que pese tener buenos ingresos económicos, la modelo prefirió seguir viviendo en la casa de sus padres en San Juan de Lurigancho.

Jossmery Toledo en el tren

Es así que luego del tono cumpleañero, la ex policía fue vista a altas horas de la madrugada esperando su tren junto a sus amistades para volver a casa.

La modelo ha recibido palabras de humildad en sus redes sociales quien en todo momento se ha mostrado agradecida con el cariño de la gente que la sigue y reconoce su esfuerzo en el mundo del deporte.

Como se recuerda, la influencer viene preparándose para poder competir en el rubro del fisicoculturismo por lo que la modelo es muy estricta en sus rutinas diarias, la ex 'Tombita' se mantiene alejada de los escándalos para seguir enfocada en sus proyectos personales.

Jossmery Toledo no descarta tener 'saliditas' con Jefferson Farfán: "No puedo decir nunca"

Jossmery Toledo, conocida por su paso en realities y su antigua carrera policial, ha vuelto a ser tema de conversación tras sus revelaciones sobre una posible relación con el exfutbolista Jefferson Farfán.

En una entrevista exclusiva para el programa "Amor y Fuego", Jossmery compartió detalles sobre lo que ocurrió en el departamento de Farfán, del cual salió al amanecer con su vestido en mano en noviembre del 2023.

Según Jossmery, ella asistió solo a una reunión en el lugar y aseguró que Jefferson no estaba presente en ese momento. "Siempre hay reuniones y creo que es normal que tú puedas reunirte sin hacer nada, ya lo que tú quieras hacer es tu vida privada. No estaba ese día Jefferson, solamente estaban sus primos, conozco a su familia", explicó.

Cuando se le preguntó si descartaba la posibilidad de tener futuras salidas con Farfán, Jossmery se mostró nerviosa y no lo descartó: "No me involucren con ningún pelotero, por favor, estoy limpia ya. (¿Qué pasaría si de acá a un tiempo te vemos saliendo con él?) No, no, no. Creo que no, más probable que no. No puedo decir nunca, no voy a escupir al cielo, pero igual".