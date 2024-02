"Tienes 33 millones de peruanos que te adoramos": Fans apoyan a Daniela Darcourt al contar que se siente sola

Daniela Darcourt es una joven cantante de salsa peruana que ha trabajado en su carrera musical. Por medio de sus redes sociales, la artista comentó que muchas veces se siente sola y recibió el apoyo de sus seguidores.

Daniela Darcourt se siente sola

La cantante Daniela Darcourt trabaja en la internacionalización de su música por muchos años. La joven cuenta con grandes éxitos musicales que hacen gozar y bailar al público peruano y extranjero.

Constantemente, Daniela viaja a diferentes lugares del mundo como Estados Unidos y Puerto Rico para seguir avanzando en sus proyectos musicales. Cuando se encuentra en Perú, sigue trabajando en su música rodeada de su equipo.

Por medio de sus redes sociales, Daniela Darcourt compartió un video contando que hay momentos que se siente sola, pero prefiere estar así para no llenar vacíos. "Y, aunque la mayoría del tiempo me siento sola, me reconforta saber que NO uso a NADIE para llenar ningún vacío. Así es como quiero estar", escribe en el video.

¡Fans le dan su apoyo!

Aunque Daniela Darcourt prefiere estar sola que llenar un vació, muchos de sus seguidores le llenaron de bellos mensajes en sus comentarios. Muchos fans comentaron que no está sola porque cuenta con el apoyo de todos los peruanos que la quieren.

"Nunca estarás sola.. por que tienes 33 millones de peruanos que te adoramos y sobre todo la familia eres orgullo Peruano", "Sola no estás por qué nosotros estamos contigo, tu nos tienes a nosotros", "Nunca estarás sola, yo te amo y todo el Perú también... eres un ser de luz", "Aquí me tienes y nos tienes todo un Perú, mirándote y apoyándote".

Nominada a Premio Lo Nuestro

Daniela Darcourt es una cantante de la salsa peruana que ha logrado avanzar en su carrera musical con grandes éxitos. Es conocida por temas como 'Señor Mentira', 'A Esa', 'Te Equivocaste Conmigo', 'Se Me Fue La Vida', 'Probablemente', 'Adiós Amor', 'Ya No Te Amo', entre muchas más.

Daniela Darcourt informó a sus fans que se encuentra emocionada al ser nominada en Premio Lo Nuestro. «¡Familia! Estamos nominados. Nuestro álbum 'Catarsis' está dentro de la lista de nominados a Mejor Álbum del Año - Tropical. Agradecida y honrada por esta nominación», dijo agradeciendo a los organizadores.

Si quieres votar por la cantante peruana tienes hasta el 04 de febrero. El evento de Premio Lo Nuestro se realizará el 22 de febrero en Miami. Daniela Darcourt compite contra Olga Tañón, El Gran Combo, Carlos Vives, Romeo Santos, Luis Figueroa y otros artistas internacionales más.

La artista Darcourt se prepara para una increíble gira internacional donde cantará sus últimos éxitos. El 5 y 6 de abril estará en Canadá, del 19 al 28 de abril estará en Europa y finalmente, del 16 al 26 de mayo estará en Estados Unidos.