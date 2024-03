¡Un acto de valentía! Amy Gutiérrez comparte un gran consejo a sus fans que pasan por depresión

La joven Amy Gutiérrez es una querida cantante de la salsa peruana que viene trabajando arduamente en su carrera musical. La artista ha contado en muchas ocasiones que sufría de depresión. Ahora, reveló cómo pasó aquellos difíciles momentos y lo que hizo para superarlo.

En una conferencia por el Día de la Mujer, Amy Gutiérrez fue exponente como una persona que ha afrontado la depresión y lo viene superando. Es por ello que la cantante contó su historia al público.

"Yo un día podía estar muy feliz, muy tranquila, motivada y pum... de la nada era como (me apagará). Yo decía: '¿Qué es esto que estoy sintiendo?' y lo dejaba pasar. No pasa nada, voy a seguir trabajando", cuenta la artista pensando que al trabajar se olvidaría de los constantes problemas.

Al llegar a su casa, Amy Gutiérrez sentía nuevamente todo y veía que no se sentía feliz: "Eso generó bloqueos también mi vida y las oportunidades que venían en un futuro para mí. Empecé a deprimirme, a sentirme en un limbo. No sabía para donde ir".

¿Cómo Amy Gutiérrez lo afrontó?

Amy Gutiérrez cuenta lo que realmente le ayudó fue hacerse ella misma cargo: "Lo que me ayudó fue hacerme cargo de lo que me estaba pasando ¿Cómo? Buscando ayuda profesional".

La cantante comentó al público que a veces uno no conoce la razón por la cuál uno está así. Puede ser algún trauma del pasado, que al día de hoy no les permite avanzar y estar afectando en sus vidas en general. La ayuda profesional le sirvió en ordenar sus ideas, todos sus sentimientos que la ayudaron en mejorar.

"Yo creo que hacerme cargo es lo mejor que puedo aconsejar a alguien que pueda estar pasando lo mismo que yo", dijo Amy Gutiérrez. Además, la cantante agregó que uno debe abrazar sus miedos y no sentirse mal por buscar ayuda de un profesional.

Cuando pienses que no puedes, no te sientas mal, cree en ti 🫵🏻 y no tengas miedo de buscar ayuda. Eso es un acto de valentía, porque al hacerte cargo reafirmas tu amor propio y por los tuyos 🙏🏻🥹

La joven cantante Amy Gutiérrez es una de las más importantes del Perú. Conocida por temas como: "No Sé", "No Te Contaron Mal", "A Cuánto Me Quedé", "Alguien", "Vamos a Escapar" y muchos más.

En mayo de 2023 estrena su primer disco titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas. Varios temas de este álbum se volvieron en la favorita del público como "Qué Pasaría" y "Bye Bye".

Hace unos días, la cantante de salsa estrenó el videoclip de "Bye Bye" que se ha convertido en todo un éxito con más de 194 mil reproducciones. El público se ha identificado con este sencillo original y la vienen compartiendo en las redes sociales.