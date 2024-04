¿Veremos a Karime Scander en el Miss Perú 2024? Esto reveló la actriz de "Al Fondo Hay Sitio"

¡Atención! Karime Scander, la querida actriz de "Al Fondo Hay Sitio", ha estado en boca de todos no solo por su papel como Alessia Montalbán sino por los rumores que la colocan como posible candidata para el Miss Perú 2024. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Aquí te lo contamos.

¿Karime Scander será candidata al Miss Perú 2024?

Karime Scander, conocida por su rol como Alessia Montalbán en la serie "Al Fondo Hay Sitio", se ha robado el corazón de miles de peruanos. Últimamente, han circulado rumores sobre si Karime podría ser la próxima belleza en representar a Perú en el certamen Miss Perú 2024. Pero ella ha salido al frente para aclarar el asunto de una vez por todas.

En una reciente entrevista con un diaro local, Karime habló claro y sin rodeos sobre su carrera y sus planes futuros. Resulta que sus seguidores y la prensa han comentado sobre su posible candidatura para Miss Perú debido a su indudable belleza. Por ello, Karime salió a hablar al respecto.

"Ahora me encuentro enfocada en la actuación, creciendo como actriz y sé que el proyecto del Miss Perú necesita meses de preparación para las chicas y yo soy una persona que soy apasionada y doy todo", confesó Karime, poniendo fin a las especulaciones sobre su participación en el concurso este año.

Eso no significa que la puerta esté completamente cerrada para futuras oportunidades en el mundo del modelaje o concursos de belleza. Sin embargo, por ahora, su corazón y su enfoque están en la actuación. "Estando de lleno en la actuación, no está en mis planes en estos momentos", añadió la actriz, reafirmando su compromiso con su carrera actual.

Los planes a futuro de Karime en la actuación

Pero eso no es todo lo que Karime tiene en mente para su futuro. Durante la entrevista, también compartió sus aspiraciones de expandir su carrera actoral más allá de las fronteras nacionales. "Me gustaría en algún momento internacionalizarme. Ahorita estoy con este proyecto (Al Fondo Hay Sitio), pero más adelante veré lo que se me presente, pero claro que me gustaría probar", reveló, mostrando su interés en explorar nuevas oportunidades y desafíos en el ámbito internacional.

Este anuncio de Karime ciertamente calmará tanto a los fans como a la prensa que ha estado muy pendiente de sus movimientos y posibles cambios en su carrera. Por ahora, parece que la bella actriz seguirá deleitándonos con su talento en la actuación y dejando las pasarelas y coronas para otro momento en su vida.

Así que, no esperen ver a Karime Scander caminando en la pasarela de Miss Perú pronto, pero definitivamente pueden continuar disfrutando de su excelente actuación en la pantalla. Estaremos atentos a todos los nuevos proyectos y desafíos que esta talentosa actriz decida tomar en el futuro.