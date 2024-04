¡Sí la invitaron! Milett Figueroa estuvo en el cumpleaños de Lolito, hijo de Marcelo Tinelli

La bella Milett Figueroa fue una de las invitadas especiales en el cumpleaños del hijo menor de Marcelo Tinelli, y vaya que la pasaron bomba. Contra todos los rumores de ruptura, Milett y Marcelo mostraron que su amor está más fuerte que nunca.

Milett Figueroa en el cumpleaños de Lolito Tinelli

A pesar de los rumores que volaban sobre una posible ruptura, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli nos han demostrado que están más unidos que nunca. ¿Cómo? Pues nada menos que en la celebración del cumpleaños de Lolito, hijo menor de Marcelo, donde Milett fue una de las invitadas de honor.

El evento, que tuvo lugar este pasado fin de semana, fue una verdadera fiesta de goles, con una decoración inspirada en la selección argentina. Además de una torta impresionante y muchos bocaditos, Marcelo organizó un partido de fútbol para el disfrute de los pequeños invitados. Y no solo eso, sino que también contrataron un servicio de fotografía en 360 grados para capturar cada momento divertido.

Aunque Marcelo fue discreto con las fotos en sus redes, la empresa de fotografía no dudó en compartir una donde se ve a la pareja muy acaramelada. El comentario de Samuel Suárez en Instarándula no se hizo esperar: "Un día todos los programas jurando que están en una ruptura definitiva y al otro hasta posan para la cámara 360 en el cumpleaños del hijo de Tinelli".

La relación de Milett y las hijas de Tinelli

Por su parte, Milett se sinceró sobre su relación con las hijas de Marcelo y su papel en los eventos familiares. "Yo recién estoy en una relación con él, no estamos casados. No tengo por qué estar en los cumpleaños de los hijos. Si es que me invitan, todo bien. Pero sino, obviamente lo voy a respetar... Yo no soy la mamá de ninguno de los chicos, no tengo por qué exigir estar siempre en los momentos que Marcelo está compartiendo con ellos", explicó Milett.

Y para despejar cualquier duda sobre su relación, Marcelo compartió una romántica foto con Milett el sábado antes del cumpleaños, poniendo fin a todos esos rumores de crisis. La modelo había estado en Perú desde inicios de marzo y volvió a Argentina justo a tiempo para sumarse a la celebración, reafirmando que su amor sigue firme.

Así que ahí lo tienen, Milett y Marcelo están disfrutando de su amor y lo demostraron en grande en el cumpleaños de Lolito. La pareja no solo compartió una tarde llena de juegos y diversión, sino que también mostraron que están más enamorados que nunca. Seguiremos trayendo todas las novedades al respecto. ¡Hasta la próxima!