"Ya no hablen": Gian Piero Díaz aconseja a Yiddá Eslava y Julián Zucchi tras recientes escándalos

El ex conductor de "Combate" Gian Piero Díaz no fue ajeno a la polémica pelea que se ha provocado entre Julián y Yiddá luego de que la actriz revelara que el argentino le había sido infiel en su país natal con otra mujer.

Es por ello que el conductor de televisión les brindó un consejo a la expareja pues a pesar de todo les tiene un gran cariño por haber compartido tantos años en el programa reality en el que se hicieron famosos.

Les da su apoyo

Gian Piero Díaz en su programa llamado "Tu mejor compra" comentó sobre las peleas que viene teniendo su amiga Yiddá con Julián Y es que ambos son recordados como las parejas más sólidas que se iniciaron en el reality de "Combate".

Sin embargo esos recuerdos se han quedado en el pasado Ya que ahora Julián y Yiddá se encuentran enfrentados tras la confesión de la actriz sobre la infidelidad que cayó durante varios meses con la finalidad de proteger la estabilidad emocional de sus hijos.

Pese a ello el conductor habló sobre el tema y les un consejo para que ya cesen los ataques tanto de usuarios como de diversos personajes del espectáculo que también han opinado sobre esta polémica con la ex pareja.

"Yo a Yiddá y a Julián les tengo un cariño especial pero en este caso que están ellos en el ojo de la tormenta y tuviera que darles un consejo, ya no hablen porque se convierte en una bola de nieve entonces cuando dices algo y quieres aclarar ese algo se termina convirtiendo en algo bastante complicado de lo que simplemente fue", indicó.

Asimismo, reveló que era mejor que ninguno haya dado algún tipo de declaración para que este escándalo no se siga alimentando.

"Tal vez si simplemente nadie hubiera dicho nada pasaba piola todo lo que pasó hubiera seguido de lo mejor", concluyó.

Por otro lado, diversos usuarios se mostraron en contra de las palabras que dijo Piero debido a que quiere minimizar la infidelidad de Julián y pasarlo por paños tibios.

"Y porque Yidda tiene que callar ante las mentiras del ", "Pero la verdad siempre sale a flote", "Déjalos que facturen", "No se debería callar si Julián la engañó", fueron algunos de los comentarios.

Yiddá Eslava le dice DE TODO a Julián Zucchi tras negar infidelidad

La excombatiente expresó su indignación al escuchar cómo el argentino la señalaba indirectamente como tóxica, lo que la llevó a comunicarse en redes sociales para pedirle que no vuelva a hablar mal de ella. Además, reveló por qué continúa defendiéndose públicamente.

Según comentó Yiddá, muchas de sus seguidoras le han hablado y le hicieron el pedido para que deje de hablar del padre de sus hijos. Sin embargo, ella señala que lo seguirá haciendo ya que no soporta las mentiras y mucho menos dejará que la humillen públicamente.

"Muchas de mis seguidoras me decían que ya no salga por mis hijos, pero ¿sabes por qué yo salgo? (...) Mis hijos van a ver que su mamá no dejó que a nivel nacional la dejen como una tóxica. Van a ver que su mamá se levantó y así tenga que defenderse de su papá, no voy a dejar que me humillen", expresó muy molesta la exintegrante de "Combate".

Asimismo, dejó en claro, una vez más, que no volverá a trabajar con Julián Zucchi y dio mayores detalles de la infidelidad que le descubrió al darse cuenta que el argentino tenía una cuenta falsa de Instagram.