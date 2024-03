¿Ya quiere ser mamá? Yahaira Plasencia se emociona al conocer a su sobrino recién nacido

La cantante Yahaira Plasencia es una querida artista de la salsa peruana que ha trabajado arduamente en su carrera a nivel internacional. Aunque viene con muchos proyectos musicales y en televisión, la intérprete estaría pensando en convertirse en mamá tras conocer a su sobrino recién nacido.

¡Se emocionó con el bebé!

Yahaira Plasencia es una artista peruana reconocida a nivel nacional e internacional. Ha pisado grandes escenarios internacionales y cantado junto a reconocidos artistas del género. Además, se encuentra conduciendo un programa de televisión los fines de semana.

Por medio de sus redes sociales, Yahaira Plasencia publicó un video donde conocía por primera vez a su sobrino recién nacido. La cantante de salsa mostró mucha emoción al conocerlo porque hablaba con mucha ternura y casi 'derritiéndose' por el bebé.

"Amigos les quiero presentar a mi sobrino. Estoy muy emocionada de conocerlo, es una hermosura, preciosura... El futuro William Levi, que hermoso. Es una cosita hermosa, precioso, lindo", expresó la cantante de salsa en el video.

Yahaira Plasencia presenta a su sobrino

¿Yahaira ya quiere ser mamá?

Hace algunas semanas, Yahaira Plasencia contó en una entrevista sus deseos de ser madre, pero actualmente no está en sus planes. "Ahorita mis planes no está tener hijos, no quiero por el momento. Cuando tenía 23 años me preguntaron 'a qué edad te gustaría tener hijos' y yo dije a los 32, ya faltan tres años ya".

En aquella entrevista contó que planeaba convertirse en madre a los 37 años e incluso. pensaba en hacer congelar sus óvulos. Al parecer, el pequeño detalle de conocer a su sobrino recién nacido, pudo haber cambiado la fecha para más temprano.

Enfocada en su carrera musical

La joven artista tiene planeado convertirse en madre en un futuro, pero por el momento ha decidido enfocarse en su carrera musical. La artista ha creado exitosos temas como 'Cobarde', 'U LA LA', 'Sé Que Fallé', 'Dime', 'Y Le Dije No', 'La Cantante' y muchos otros más. Su álbum 'Éxitos de Juan Carlos Calderón' cuenta con cinco exitosos temas.

Además, Yahaira Plasencia ha tomado un nuevo reto en su carrera artística como conductora de tv. La 'Patrona' formará parte de Al Sexto Día Edición Verano y estará presente los sábados y domingos desde las 10pm.

Yahaira anunció que este año viene con muchas más sorpresas y proyectos musicales. Hasta el momento, viene estrenando nuevos videoclips en su canal de YouTube como "A Punto de Serte Infiel", "Mix Indecorosa", entre otros más.