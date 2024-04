Yahaira Plasencia se luce con Marc Anthony en Las Vegas e ignora críticas: "No me importa"

Yahaira Plasencia se encuentra en Las Vegas con Sergio George para asistir al evento Latin American Music Awards 2024. La peruana fue criticado por un medio nacional, pero hizo caso omiso y se lució con el cantante internacional Marc Anthony.

¡Se luce con Marc Anthony!

La peruana Yahaira Plasencia se encuentra hace varios días en Las Vegas con su ex productor Sergio George. La cantante estará presente en la alfombra roja de un importante evento musical latino, donde estará acompañada de grandes figuras internacionales de la música.

La intérprete de "Y Le Dije No", estuvo compartiendo en sus redes sociales, diferentes momentos que viene viviendo previas a los Latin American Music Awards 2024. Entre ellos, encontrarse nuevamente con el cantante Marc Anthony, uno de los más importantes del género de la salsa.

A través de una historia, Yahaira Plasencia contó sobre su encuentro con el salsero: "Acabamos de llegar a la habitación y realmente, estamos agotadas, pero estoy feliz. Ha sido un día mu bonito porque vi a Marc Anthony, Sergio me dijo que venía. De hecho, está es mi cuarta foto que tengo con él y estoy muy contenta porque siempre es muy buena onda, muy chévere, siempre dando consejos".

Instagram de Yahaira Plasencia

¡No hace caso a las críticas!

La conductora Magaly Medina habló sobre Yahaira Plasencia en su último programa y criticó a la cantante Yahaira. "A donde va Sergio George, la va llevando. Como cuando vas con tu mascota a un lugar, la jalas por todos lados, la paseas por todos lados. Porque supongo que el evento es pet friendly. Es la expresión, no estoy siendo insultante, ni nada, solo estoy diciendo que te pasean como mascota", expresó.

Algunas horas después, Yahaira compartió un video en sus redes sociales donde comenta que este jueves 25 de abril es el gran día y espera disfrutar del show de Anita, Peso Pluma, Marc Anthony y otros artistas más. Además, comentó sobre las críticas de Magaly sobre su estadía en Las Vegas.

"No sé que bochinche hay en Perú que me está escribiendo todo el mundo, pero no me importa, total están hablando que es lo importante. Sigan hablando, sobre todo tu brujita, sigue, sigue", dijo la cantante Yahaira Plasencia.

Muchos de los seguidores de Yahaira Plasencia, le mostraron su apoyo deseándole lo mejor en su carrera musical. Además, de representar al Perú en este importante evento, donde está acompañada de grandes artistas internacionales como Marc Anthony, Anita, Peso Pluma y muchos más.