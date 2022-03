«Fue difícil conquistarme», Sheyla revela que se hizo de rogar con ‘Sir Winston’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Shey Shey’ visitó una vez más su Perú aprovechando que esta de vacaciones y no dudó en visitar diversos canales de televisión para acaparar la atención y titulares.

Y es que como se recuerda Sheyla ha venido siendo criticada por el exceso de cirugías a las que se ha sometido siendo un claro ejemplo la boca deforme que todo el mundo notó consecuencia de una mala práctica estética.

Más allá de enojarse por las diversas críticas la modelo se aseguró de tomarlo todo con humor y confirmó que sufrió tipo una parálisis facial a consecuencia de la intervención estética pero con terapias está recuperándose.

Es así que la ex ‘leona loca’ visitó el set de JB donde aprovecharon para parodiarla con diversos Sir Winston y cada uno le ofrecía cielo mar y tierra para ganarse su corazón.

Parodia que no fue muy alejada de la realidad ya que la rubia comentó que su actual pareja no la tuvo fácil para ganarse su cariño y amor.

«Fue difícil conquistarme y enamorarme. Yo me los ‘paseaba’ a todos porque tenía dos años soltera, y no me enamoraba de nadie. Decía ‘¿Cuándo será el día que me enamore de alguien?'», inició diciendo la influencer.

Fue entonces que el personaje de ‘La Tía Gloria le preguntó si se encontraba realmente enamorada del popular ‘Sir Winston’ a lo que Sheyla respondió sin duda.

«Siento que estoy súper enamorada. Fue todo un proceso porque era otra cultura y me fui a vivir con él desde el primer día. Como amigos, pero, obviamente, ya convivíamos», afirmó ‘Shey Shey’.

Mexicanos de ‘armas tomar’

Por otro lado, la modelo afirmó que bien el empresario puso los ojos en la rubia se propuso a ofrecerle vivir juntos inicialmente como amigos y poco a poco su relación fue tomando forma y confianza.

Mira también: Natalie Vértiz se ausenta de ‘Estás en todas’: “se ha sentido un poco mal”

«Los mexicanos son de armas tomar. Apenas me conoció me dijo ‘vamos a la casa’. Al principio, yo le dije ‘me quedo, pero a parte'», añadió la exchica reality que provocó la risa de los humoristas. «¿Ustedes le creen?», preguntaron en el set. Todos gritaron que «no». Ella dijo: «Los mexicanos son bien caballeros. Yo no gateaba, estaba toda la familia. Yo casi gateo, pero no».