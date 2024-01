Giannina Luján se confiesa sobre su primer embarazo a los 40: «No estuvo planeado»

¡Paren todo! Giannina Luján, la famosa ‘Miss Colita’, tiene una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. La modelo peruana anunció emocionada que está embarazada por primera vez a sus 40 años. Y lo más impactante es que el bebé no estaba planeado.

Giannina Luján se confiesa

Giannina Luján, conocida por su paso como ‘Miss Colita’ y su destacada carrera en el fisicoculturismo, nos sorprendió al cerrar el 2023 con una noticia que ilumina su vida. La modelo peruana reveló emocionada que está embarazada por primera vez a sus 40 años.

En un mensaje lleno de sorpresas en Instagram, Giannina compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo. «Ningún tiempo. No estuvo planeado, fue totalmente de improviso», confesó la futura mamá. Y es que, según sus propias palabras, nunca fue al médico con la idea de ser mamá. La noticia del bebé llegó de sorpresa.

Pero, a pesar de la inesperada llegada, Giannina está llena de felicidad. En una charla cercana con sus seguidores, reveló, «Nunca me hice ningún tratamiento. Me hice el test porque tenía dos meses que no me venía el periodo y salieron las dos rayitas». Así que el bebé llegó de improviso, pero trajo consigo mucha alegría.

Con cuatro meses de embarazo, Giannina se mostró relajada y feliz. «Es un embarazo súper tranquilo, muy relajado. No hay síntomas de nada, ningún olor que me moleste», compartió. Y aún no sabe si será niño o niña. La emoción está a tope en la familia de Giannina Luján.

Giannina Luján embarazada a sus 40 años

En Navidad, la modelo compartió una ecografía del bebé y un mensaje conmovedor. «Estas navidades fueron distintas con nuestro primer integrante en la familia», expresó. La llegada del bebé se percibe como un regalo especial, especialmente después de superar un año marcado por la tristeza del fallecimiento de su padre. Un rayo de alegría en medio de la tristeza.

Esta noticia de Giannina Luján nos demuestra que la vida siempre puede sorprendernos. La destacada figura pública y deportista se une a otras mujeres peruanas famosas que han dado a luz después de los 30 años. Marina Mora, Melissa Klug y Melissa Loza también son ejemplos de que la maternidad no tiene límite de edad.

En resumen, Giannina Luján, la ‘Miss Colita’, está viviendo un momento único e inesperado al convertirse en mamá a los 40 años. Su ‘bebé fit’ ya es la sensación en las redes. Con esta noticia, la modelo nos enseña que la vida está llena de sorpresas, y que algunas de las mejores vienen de improviso.