Hincha Israelita teme perder su pierna tras sufrir un accidente con su mototaxi

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Uno de los seguidores más fieles del Perú se encuentra pasando un lamentable momento a causa de un fatídico accidente con su mototaxi.

Y es que se trataría del hincha israelita quien ha salido a través de los medios a contar el terrible momento que le tocó vivir cuando manejaba su mototaxi y fue impactado por una camioneta que ha dejado comprometida su pierna y por lo que teme perder.

David Chauca con todo que no puede pisar, no puede caminar tampoco puede ir al baño ya que tienen que ayudarlo a poder transportarse y eso lo estaría limitando a poder seguir con sus tareas diarias.

Según lo que cuenta el hincha israelita mencionó que su moto impacto contra la camioneta y el timón se incrustó en su pierna derecha, perdió el conocimiento y al despertar se dio cuenta de la gravedad de su lesión.

“Asu, dije, mi pierna Señor, no. Mi pierna no”, exclamó el israelita.

El hincha de la selección contó este terrible drama desde su cama San Juan de Miraflores donde su congregación lo acoge y le brinda todo el apoyo que necesita, sin embargo, lo que estaría solicitando ahora David es que un especialista puede tratar su caso.

Mira también: Magdyel Ugaz sufre de endometriosis y se sometió a operación

Pensó que le iban a amputar la pierna

Además, Chauca señaló que el dolor es muy intenso y teme perder su extremidad por el estado en que se encuentra «tengo un chichón grande yo dije me la van a cortar porque veía mucha sangre muerta pero no me la cortaron me han recetado 3 ampollas por 3 días y me dieron de alta», contó el israelita a los medios