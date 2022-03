Compartir Facebook

Miles de personas han estado a la espera de la reacción del artista colombiano J Balvin a la dura y controversial canción que el puertorriqueño Residente le dedicó en esta semana, con la producción

del argentino Bizarrap.

Fue a través de sus redes sociales que José Osorio Balvin, publicó un video en el que aparece en un carro repitiendo la frase de una canción: «Deja que los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla, aunque sepa la verdad. Amén».

Pero este no no ha sido el único clip que compartió J Balvin luego de todo el escándalo desatado por el tema de Residente. También recurrió al sentido del humor con unas publicaciones en las que no cesaba de repetir la

frase: «Me entiende». El colombiano citaba esta expresión mientras realizaba distintas actividades en su día.

SU MADRE SUPERÓ EL COVID

Por otro lado, el cantante hizo referencia a los valores que le enseñó su madre y la importancia de guardar silencio en los momentos clave. «Me entiende, lo único importante mi familia», dijo el artista luego de contar

que su progenitora había superado el coronavirus y pronto estará en casa.