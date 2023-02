Janick lanza indirecta a ‘Ricolás’ tras fuertes rumores de separación: “Nunca ignores tu intuición”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Chapa es flor! La modelo compartió en sus redes sociales un contundente mensaje quien al parecer sería para ‘Ricolás’.

Según los fuertes rumores de una ruptura amorosa entre Andrés Wiesse y Janick Maceta, la influencer habría mandado una indirecta al actor: “Don’t ignore ypur intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer”, fue la frase en inglés que compartió Janick y que traducido sería: “Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios”.

Cabe indicar que ambos personajes se habrían dejado de seguir en Instagram desde hace varios días y muchos de los seguidores culpan a Andrés Wiesse de ser el responsable de la ruptura amorosa.

JANICK FELIZ POR SU MAMITA

La reina de belleza, Janick Maceta, dedicó una emotiva publicación en redes sociales a su madre, quien recientemente logró obtener el postgrado. Ella se dio un espacio para homenajear a su mamita.

Maceta, quien ahora se desempeña como jurado en ‘Yo soy: Grandes Batallas Internacional’, se mostró orgullosa de su progenitora Doris del Castillo por su postgrado en literatura.

“Mamá, mi todo, eres el ejemplo perfecto de que nunca es tarde para lograr tus sueños. Felicitaciones por tus estudios de postgrado en Literatura. Estoy tan orgullosa de ti… te amo con todo mi corazón”, escribió.