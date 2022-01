Jesús Alzamora hace fuerte revelación sobre compañera de ‘AFHS’: “Hizo llorar a una joven actriz”

Compartir Facebook

Jesús Alzamora trabajó en una de las temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ como Gustavo Adolfo Bedoya, por lo que pudo convivir de cerca con muchos de los actores de la exitosa serie. Sin embargo, en su último programa digital llamado ‘La Lengua’ se animó a hacer una fuerte confesión, nunca antes conocida sobre una de sus compañeras actrices.

Jesús contó que en una de las escenas que estuvo grabando, la actriz de experiencia que compartió escena con él le gritó a otra. Según cuenta, esta actriz apoyó una noticia falsa que se difundió sobre el actor, cuando en sus redes sociales se muestra cómo otro tipo de persona.

“Una compañera mía de Al Fondo Hay Sitio, no voy a decir quién es, la he visto retuiteando (la noticia falsa). Esa persona la pega de defensora de la gente, pero yo la he visto hacer llorar en una escena donde estaba yo… a una actriz joven porque no decía su letra. Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar”, comentó Jesús.

Salió en defensa de la actriz

El actor reveló que en el momento en que vio a la joven actriz echar a llorar, se solidarizó con ella y la tranquilizó.

“Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’, pero la ves en las redes y ‘la paladina de la justicia’, le falta la capa, pero por dentro… ¿por qué la gente está tan cargada de odio?”, señaló Jesús Alzamora.

Por otro lado, se especula que la actriz a la que se refiere sería Tatiana Astengo, quien interpretó a Reina Pachas en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Tatiana fue una de las que recriminó a Jesús por la noticia falsa en sus redes sociales colocando: “Irresponsabilidad total. Pésimo”.

