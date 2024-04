¡La destrozó! Deysi Araujo revela que se ilusionó con Mark Vito: "Está en su punto"

¡Sufrió por el "gringo"! El año pasado, Mark Vito sorprendió dejando sus formalidades y pasó a formar parte de la farándula de "Chollywood". Una de sus primeras grandes incursiones se dio cuando tuvo un acercamiento con Deysi Araujo, con quien incluso se especulaba que tenía un romance. Meses después, la pelirroja se confesó y señaló que, si bien nunca pasó nada con el ex de Keiko Fujimori, ella sí se ilusionó y detalló el por qué pensó que había encontrado al "amor de su visa".

Deysi Araujo se ilusionó de Mark Vito

Durante el mes de agosto de 2023, Mark Vito hacía su aparición en la "jungla de Chollywood". Todo comenzó con un video viral que grabó para TikTok, para luego revelar que Susy Díaz era la persona detrás de todos sus clips virales en la mencionada red social.

Tras esto, sorprendió relacionándose muy a menudo con Deysi Araujo, con quien incluso celebró su cumpleaños el 2023. En aquel momento, muchos especulaban sobre un posible romance entre ambos personajes y Magaly Medina era una de las más incisiva en este tema.

Sin embargo, pese a que en aquel momento ambos juraban que todo se trataba de un juego, esta vez, Deysi Araujo decidió romper su silencio para confesar lo que era un secreto a voces. La pelirroja señaló que llegó a ilusionarse de Mark Vito y dio mayores detalles.

"Estaba guapo, dije está en su punto, lo vi yo soltera (...) A veces las mujeres nos podemos ilusionar, llegó a mi casa a lavar platos, yo no sabía de la chica, bien lindo, eso te confunde", sostuvo Deysi Araujo.

Además, detalló que luego de su confusión, logró acercarse más a Mark Vito como amigos, por lo cual, hoy lo considera en su círculo más cercano. Asimismo, mandó un mensaje a todas las chicas que quieren conquistar el corazón del ex de Keiko. "Chicas no se enamoren, él tiene dueña", agregó.

Coqueteaban a más no poder

Hace más de un año, los coqueteos entre Deysi Araujo y Mark Vito eran más que notorios. En una de las ediciones de "Magaly TV, la firme", la exvedette no dudó en desvivirse en elogios por el ex de Keiko Fujimori.

"Tiene muchísimo talento. Es muy detallista, me ayudó a lavar los platos. Muy lindo en realidad, muy lindo. Eso es lo bonito de un hombre, cuando es atento", empezó diciendo la pelirroja.

Asimismo, no descartó la posibilidad de emprender otros proyectos junto a Mark Vito y anticipó que los seguirá viendo juntos. "Claro que sí. Podríamos viajar juntos para seguir grabando nuestros tiktoks, ¿por qué no hacerlo? Él está soltero y yo estoy soltera, no le hacemos daño a nada ni nadie", agregó en aquel momento Deysi Araujo sobre su amistad con Mark Vito.