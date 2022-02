Jovencita vende su virginidad por un boleto de Bad Bunny

Compartir Facebook

La tristeza que ha inundado a los fans del cantante puertorriqueño, Bad Bunny tras no conseguir entradas de los conciertos, los ha llevado a cometer una unas cuantas locuras.

Se trata de la historia de una joven de tan sólo 18 años de edad, quien publicó un video grabado desde las calles de Guayaquil, Ecuador, donde se ve a la mujer con un llamativo cartel.

Lo que más ha sorprendido es que en el cartel se podía leer que estaba dispuesta a vender su virginidad a cambio de conseguir un boleto para el concierto que Bad Bunny.

Y es que el cantante se presentará en Ecuador el próximo mes de noviembre, por lo que la joven no quiere perderse la oportunidad de corear los mejores éxitos del puertorriqueño.

En Ecuador

El video fue publicado por un hombre que circulaba por la calle donde estaba parada la joven y utilizó el encabezado: “Esto es lo que sucede en mi lindo Ecuador”.

Cabe señalar que el hombre decidió frenar y conversar un poco con la joven que estaba muy desesperada por conseguir un boleto para el concierto de su cantante favorito.

Y es que la joven le comentó al conductor que sus padres no le quisieron dar el dinero para el boleto porque: “dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, entonces quiero mi dinero”.

Y es que el hombre trata de exhortar a la joven para que no haga eso y se valore, a lo que la adolescente asegura que es por una “buena causa” y se retira de la escena, no con el mejor ánimo.

Cabe señalar que el video ya ha recorrido la web entera y lo más seguro es que el mismo cantante ya lo haya visto, pero no ha comentado nada al respecto.

