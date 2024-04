¡Acto de bondad! Policía ayuda a abuelita a vender caramelos para su medicina

Un acto de pura bondad protagonizado por un policía de tránsito en Lima ha tocado el corazón de miles de usuarios en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se viralizó el video que muestra al agente ayudando a una abuelita a vender caramelos en las calles de la ciudad. Este noble gesto ha sido ampliamente celebrado por su empatía y solidaridad hacia quienes más lo necesitan.

Policía ayuda a abuelita a vender caramelos

El protagonista de esta conmovedora historia es Michael Culqui, un oficial de la Unidad de Tránsito en Lima Sur 1, quien fue filmado mientras ayudaba a la mujer mayor, identificada solo como una abuelita necesitada, a vender caramelos durante un semáforo en rojo. El objetivo: ayudarla a conseguir dinero para sus medicinas.

"Una colaboración con un caramelito para que ella pueda comprar su medicina", se escucha decir a Culqui en el clip que ya ha sido visto por millones. El video muestra al policía acercándose a los vehículos detenidos, ofreciendo los dulces que lleva en una bolsa mientras la abuelita lo acompaña.

La historia ganó aún más admiración cuando el Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Javier Vela, elogió públicamente la iniciativa del agente. "Aprovechaba que el semáforo se colocaba en rojo para no evitar mi función policial, en ese corto tiempo me apersonaba a los conductores. La mujer lloró de satisfacción, algo que me conmovió profundamente", compartió Culqui, describiendo el impacto emocional del momento.

Usuarios reaccionan al noble gesto

En TikTok y otras plataformas, la reacción de la comunidad ha sido abrumadoramente positiva, con comentarios que alaban la compasión y la iniciativa del policía. "Tiene un gran corazón", "qué lindo gesto, merece un ascenso" y "por estas personas no pierdo la fe" son solo algunas de las muestras de apoyo que han llenado la sección de comentarios del video viral.

Este gesto no solo resalta la bondad de un individuo, sino que también subraya la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad, demostrando que los pequeños actos de bondad pueden tener un gran impacto en la vida de las personas.

A medida que la historia continúa viralizándose y difundiéndose, más personas se sienten inspiradas a realizar sus propios actos de bondad, esperando replicar el efecto positivo que el policía ha tenido en la vida de esta abuelita.

La historia de Michael Culqui es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las adversidades, aún hay lugar para la generosidad y el amor al prójimo en las calles de nuestras ciudades. Un verdadero héroe de nuestro tiempo, que demuestra que la compasión y la acción pueden andar de la mano, incluso en los momentos y lugares más inesperados.