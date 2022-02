Karen Schwarz y Ezio Oliva celebran aniversario: “9 años caminando de la mano”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de televisión compartió unas emotivas fotografías de la celebración que hizo junto a su esposo, por su noveno aniversario.

Karen Schwarz y Ezio Oliva son una de las parejas más estables del medio y siempre se muestran muy enamorados. Ellos tienen acostumbrados a sus seguidores a compartir cada detalle de su vida personal, como su aniversario de romance.

La pareja acaba de cumplir 9 años de casados y se mostraron más enamorados que nunca en redes sociales. Karen Schwarz decidió hacer una romántica publicación en su cuenta de Instagram para dejarle un tierno saludo a Ezio Oliva.

“9 años juntos caminando de la mano”, se lee al inicio de la publicación. “Siempre tuvimos claro que las relaciones no son ni serán un cuento de hadas. Jamás llegará ese príncipe en caballo a rescatar a la princesa porque esa princesa se rescata sola y ese príncipe llega por sus propios medios. Enamórate y admira cada paso que da tu pareja para ser una mejor persona. Te amo mi amor @eziooliva”, finalizó la conductora de televisión.

Ezio le respondió con un “¿Dónde firmo?”, en uno de los comentarios. Esto hacía referencia a firmar el papel de la boda religiosa, pues ambos están casados únicamente por civil.

Mire también: «Lo que tú haces te regresa, Melissa», Karla Tarazona aconseja a Melissa

No tendrán más hijos

Por otro lado, Karen confirmó que a raíz de tener dos hermosas hijas ha considerado y llegado a la conclusión que no desea tener más hijos pues las pequeñas que tiene con Ezio son suficientes y planea darles todo lo que necesiten.

Además, debido al nacimiento de su segunda hija los senos de la presentadora se vieron afectados por lo que optó por cambiarse de implantes a unos más pequeños así la acumulación de leche sería mas llevadero pues no ha sido fácil el proceso de post parto.

“Tenía los senos caídos por dar de lactar a mis dos hijas, aproveché y me cambié de implantes, de paso me redujeron los pechos. La verdad me siento cómoda ahora porque me dolía mucho la espalda, además me ligué las trompas, no tendré más hijos”, acotó.

Además: Christian Cueva lleva a toda su familia a visitar estadio de ‘Al Fateh’