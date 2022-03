“La suerte de Andy Polo está echada”, dijo Magaly tras la renuncia de su defensa

Compartir Facebook

Magaly Medina habló una vez más del caso de Andy Polo y Génessis Alarcón quien lo denunció por presunta violencia física y psicológica.

En un primer momento se pensaba que ambos quería llegar a una conciliación por el bien de los pequeños pero al parecer no se habría dado como lo esperaban por falta de compromiso de parte del jugador.

Tras darse a conocer que el jugador no llegó a un acuerdo mutuo con su ex pareja la conductora aprovechó unos minutos de su programa para pronunciarse al respecto.

No sin antes enfatizar en lo que dijo la abogada de Génessis quien mostró su molestia por la falta de cumplimiento de los acuerdos que habían llegado.

«Estoy decepcionada (…) Una persona que representa a un jugador de fútbol que sabe perfectamente que le he enviado con un día de anticipación este acuerdo, que me responde en un mensaje que Andy Polo está de acuerdo y luego me diga que recién lo está revisando porque se le llegó todo muy rápido y le dije que seguimos en juicio. Luego me mandó un mensaje que lo dejó de representar», enfatizó en Magaly TV La Firme.

Por lo que la popular ‘Urraca’ le dio toda la razón a la abogada Zumaeta quien ha demostrado su compromiso y preocupación por el caso de Génessis a fin de llegar a un acuerdo para el bienestar de los menores.

«Así es Doctora Zumaeta, estamos de acuerdo con ustedes. Yo creo que él está ya mostrando su verdadera personalidad, esa que ha tratado de ocultar con entrevistas bastantes agradables tratando de impresionar a un público que no se ha dejado impresionar felizmente», dijo Magaly.

El declive de Andy Polo

Es así que la periodista afirmó que el mismo jugador se está dejando llevar por las diferencias que tiene con la madre de sus hijos y eso no lo está favoreciendo pues solo contribuye a no tener una buena relación con sus hijos.

«Creo que él, sus rencores, sus rabias y esas ganas de tener a Génesis dominada, es lo que le da cólera queella pueda manejar el dinero de losniños, eso no lo digiere, no le pasa por su cabeza que ella pueda ser independiente y que él pueda tener un régimen de visita, la tenencia lo iba a tener ella. Es todo lo que se había aceptado hasta el día de ayer. Una lástima realmente, pero esto ya no nos asombra viniendo de Andy Polo (…) Ya la suerte de Andy Polo está echada», acotó la conductora