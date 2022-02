Luciana se pronuncia tras constantes ataques: “Basta, tengo miedo de caer en depresión”

Compartir Facebook

Luciana Fuster no pudo quedarse callada y salió a pedir que paren los ataques en su contra que la están llevando al punto de temer por su salud mental.

La influencer se pronunció por las constantes críticas y ataques que está recibiendo en redes sociales por tener un romance con Patricio Parodi. “Basta por favor. Me callé mucho tiempo. Intenté normalizar lo que hacen conmigo y con muchas mujeres, excusándolos yo misma con lo que muchos me hicieron creer… ‘Eres figura pública y tienes que aceptar lo que digan de ti’”, inició diciendo.

“No más agresión y maltrato psicológico. No estoy bien. Tengo miedo de lo que están haciendo con mi nombre y mi reputación, de salir a la calle. Tengo miedo de lo que me puedan hacer por odio. En mi casa no salgo de mi cuarto ni paro de llorar. Es horrible tener que hacer como si estuviera bien e intentar creérmelo. Tengo miedo de caer en depresión. Mi trabajo es en la radio, tv y las redes y tengo que estar sonriendo y con energía siempre. Recibo muchas palabras de odio y ataques a diario”, agregó.

“Tengo derecho a la privacidad y a que se respete mi dignidad. Detrás del personaje o figura pública Luciana Fuster, existe una Luciana Fuster humana. El personaje sigue, la persona se destruye. Vivo con temor de hacer algo que me gusta por el rechazo que me están generando. Temo que se burlen también de lo que me está pasando. Nadie puede vivir así y no se lo deseo a nadie”, se puede leer en parte de su extenso mensaje a través de historias de Instagram.

“Necesito ayuda, ya no puedo más”

Luciana continuó pidiéndole a las autoridades intervenir para ayudarla puesto que siente que todo es “maltrato a la mujer”. “Nunca vi una campaña de bullying y odio tan grande en ningún país del mundo. Es algo inaceptable. Duele, duele mucho”, dijo.

“El país entero sabe lo que están haciendo y más allá de que algunos pueden creer las mentiras de ciertos programas y otros no… las autoridades siguen permitiendo que se maltrate a una mujer. Necesito ayuda. Ya no puedo más. No es justo”, expresó.

