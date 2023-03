Magaly hace ‘mea culpa’ por no terminar su carrera de Periodismo: “Yo fallé”

Compartir Facebook

La conductora contó todos los detalles sobre el por qué no culminó su carrera y de su vida personal. Magaly sacó a la luz varios temas.

En la reciente entrevista con Verónica Linares, la ‘urraca’ dio detalles sobre su vida privada y reveló el por qué no pudo terminar su profesión. Indicó que su padre Luis Medina quiso que ella estudie fuera del país.

La Universidad Complutense de Madrid era el lugar a donde tenía planeado estudiar, pero, ingresó al Instituto Jaime Bausate y Meza, estudió dos años y medio, pero no pudo concretar su carrera pues salió embarazada.

“Yo vine acá para preparar mis papeles para la Complutense de Madrid. Lo único en lo que fallé fue que en el transcurso decidí postular a la Bausate y Meza para conocer cómo era un examen. Me acostumbré y le dije: “Te prometo que termino acá y me voy a la Complutense’. Mentira, porque me embaracé y nunca me fui. Los planes cambiaron, pero me hubiera encanto”, comentó la presentadora.