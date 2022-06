Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de la derrota de Perú ante Australia en la tanda de penales por el repechaje, el anuncio de su retirada de la selección de Luis Advíncula sorprendió a toda la fanaticada peruana. Esto, luego de que el lateral fallara uno de las oportunidades que tuvo Perú desde los 12 pasos.

Esta mañana, doña Felicia Castrillón, mamá de Luis Advíncula conversó con América Hoy y tras ser interrogada por la decisión de su hijo se mostró sorprendida. “¿Ha renunciado? No, no, no, yo opino que él ahorita está dolido, está deprimido, con cólera, no quiere hablar con nadie, le he escrito y no me ha respondido”, comentó la mami de Advíncula.

También puedes ver: “Me propuso hacer un trío”: mujer ampayada con ‘Chorri’ cuenta su verdad

El mensaje de ‘Lucho’

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió el defensa nacional.

También te puede interesar: Mamá moderna se unió a OnlyFans y su hija decidió acompañarla: “Debes hacer lo que quieras hacer”

Jonathan Maicelo hace dura queja: “a la selección le mandan en avión, a mí me mandaban en bus”

El boxeador Jonathan Maicelo hizo una dura queja al poco apoyo que reciben otras disciplinas a comparación de la de fútbol, todo esto en el marco de la fiebre por la selección peruana previo al partido más decisivo, el repechaje.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c… ¿Oíste?”,dijo en un inicio.

“En este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”, agregó

Finalmente, Jonathan Maicelo habló fuerte. “Yo no le debo nada a nadie, compare. A veces me dices o me reclaman porque perdí y cuántos me dieron algo para estar en esa pelea. No me dieron ni para el chicle”, continuó.

Mira también: India: Mujer de 70 años muere pisada por elefante y en su funeral es atacada por mismo animal