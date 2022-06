«Me metí a la boca del lobo», Melissa apenada por entrevista que brindó

Compartir Facebook

Melissa Paredes no deja de hacer noticia y es que esta vez expresó su malestar tras haber asistido al programa de ‘Amor y Fuego’ pues consideró que no se le consideró en diversas ocasiones siendo una de ellas el que no quisieran mostrar las pruebas que tenía en contra las afirmaciones de su ex esposo Rodrigo Cuba.

«Fui a la boca del lobo para mostrar mis pruebas, pero no quisieron ni siquiera recibirlas, no quisieron ni ponerlas porque pusieron lo que ellos querían», empezó diciendo Paredes.

Luego contó que la hicieron pasar por el polígrafo y que le hicieron la misma pregunta varias veces como parte de la preparación a lo que la modelo afirmó que le pareció raro que la cuestionarán tanto antes de someterse a la prueba.

«El resultado arrojó que estaba mintiendo y me parece súper raro porque para empezar mis pruebas ya las había presentado, ya las habían visto ustedes», dijo Melissa pues consideró que no fueron imparciales al momento de escucharla.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores que le creen a pesar de toda la polémica desenvuelta hace unos meses.

«Gracias a ustedes a ese porcentaje que si me cree y que me viene escribiendo y apoyando», finalizó la modelo.

Por su parte ni Rodrigo ni Gigi se han pronunciado a través de sus redes por las palabras de Melissa quien al parecer no tuvo una buena experiencia en su programa de espectáculos.

«El poder del amor», Melissa se emociona porque Anthony le lacea su cabello

Esta vez la modelo grabó el preciso momento en el que Anthony le laceaba el cabello cual profesional, por lo que la ex conductora no podía dejar pasar este momento pues afirmó que se siente más engreída que nunca.

«El poder del amor, dice que soy muy engreída. Te amo mi bebé», fueron las palabras de Meli a su pareja Anthony Aranda.

Como se sabe Melissa accedió a ser entrevistada en el programa de Rodrigo y Gigi Mitre ‘Amor y Fuego’ donde revelará su verdad desde el sonado y polémico ampay con el bailarín donde se le vio dándose besos con el ‘Gato Activador’ estando aun casa con Rodrigo Cuba.