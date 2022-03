«Me quedaron perfectos», recolector no se acompleja de usar tacos en el trabajo

Compartir Facebook

Carlos Alvarado, un inmigrante de El Salvador en Estados Unidos, se ha vuelto conocido por su habilidad para trabajo sobre tacones sin perder el equilibrio. “Amo mi trabajo, es lo que creo que le ha gustado a la gente”, dijo.

A veces es más importante la entrega y pasión que se tenga por el trabajo, que el propio oficio en sí. Es verdad que en ocaciones se debe pasar por tipos de labores o tareas que no son las que siempre se soñaron, pero solo la buena actitud para hacer las cosas bien abrirán puertas para escalar a algo mejor.

Alguien que representa muy bien la dedicación que se debe tener en el trabajo es Carlos Alvarado, un inmigrante de El Salvador, quien vive en Texas, Estados Unidos. Durante 9 años ha estado trabajando como recolector de basura y ahora se ha vuelto viral en redes sociales por su particular forma de cumplir su labor y la motivación que le pone.

Desde que él y sus compañeros se encontraron unos tacones de mujer abandonados en la basura, decidieron usarlos como una broma. Sin embargo, Carlos se lo tomó muy en serio, porque tiene habilidades para andar sobre tacones. Cuando comprobó que varios de los pares le quedaban muy bien, empezó a usarlos para trabajar y así se volvió una personalidad de internet.

“Encontramos un montón de zapatos, un par de ellos me quedaron perfectos, como anillo al dedo. Me los pongo, y un muchacho dice que me va a grabar. Hizo un video y luego lo publicó en TikTok, como a las 5 horas me llama y me dice: ‘Eres famoso‘”, relató Carlos.

Apoyo en redes sociales

“Desde allí muchas personas empezaron a apoyarme“, agregó.

En su cuenta en la red social TikTok (@jusepi_labombon) ya tiene unos 107.400 seguidores, mientras que sus videos más famosos han recibido ciento de miles de reproducciones.

Ni él ni sus colegas esperaban esta respuesta tan masiva cuando empezó a hacer videos recogiendo la basura en tacones e incluso ahora personas lo detienen en la calle para pedirle fotos.