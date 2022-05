“Melissa permitió que las cosas pasaran”, dijo Rodrigo Cuba sobre infidelidad de Melissa

Compartir Facebook

Rodrigo Cuba continuó el día de ayer la extensa entrevista que le brindó a Magaly Medina y donde reveló más detalles de lo que fue su relación con Melissa Paredes.

Es así que Magaly no pudo evitar preguntarle si en algún momento quiso buscar o reclamarle a Anthony Aranda el haberse metido en un matrimonio, sin embargo Rodrigo le resto importancia.

«La que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella, si una persona se le acerca a intentar tú puedes decir no”, dijo ‘Gato’ Cuba.

Y es que el jugador afirmó que las tentaciones siempre iban a estar en el camino de su relación pero dependía de cada decidir y rechazar a esas personas que solo querían perjudicar su matrimonio.

Por ello Rodrigo descartó que quiera enfrentar a Anthony Aranda tras toda la polémica de su ampay con su ex esposa.

Por otro lado, Cuba reveló que después de la difusión de las imágenes de infidelidad de su ex esposa, Melissa hasta cambió de número para no tener comunicación con Anthony y además intento recuperar la relación pero Rodrigo le recalcó que de su parte no iba hacer nada ya que la persona que falló fue ella no el.

¿Hay cariño no?, Anthony Aranda justifica fotos con hija de Melissa

El popular ‘Gatito Activador’ fue entrevistado por el programa ‘América Espectáculos’ y habló sobre la situación actual que viene atravesando Melissa Paredes a raíz de las últimas declaraciones de su ex esposo Rodrigo Cuba.

Mucho se ha dicho de las fotos que Melissa le mandó a Rodrigo cuando este le pidió fotos de su pequeña, y es que Melissa le mando unas instantáneas donde sale su hija en el coche de compras tomando el brazo de Anthony lo que habría provocado el disgusto del jugador.

Ante estas imágenes Anthony fue cuestionado sobre si fue correcto o no que Melissa mande esa foto donde se evidenciaba su brazo y el claro apego que la menor tiene por el bailarín.

«¿Hay cariño no?«, fueron las palabras de Anthony pues al pasar tiempo con Melissa también lo hace con la menor quienes poco a poco han construido un lazo amical.