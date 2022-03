‘Peluchín’ muestra imágenes de privadito de Paolo Guerrero y Sergio Peña

Compartir Facebook

El conductor de televisión mostró en pleno programa en vivo unas imágenes que llegaron a su poder de un supuesto “privadito” de los futbolistas.

En la última emisión de ‘Amor y Fuego’ el programa decidió compartir un material inédito en pleno programa en vivo. Todo empezó como algo misterioso y el popular ‘Peluchín’ fue el encargado de leer lo que le había enviado uno de los miembros del programa.

“Es un video privado, no puedes mostrarlo, solo describirlo”, leyó el conductor causando sorpresa e intriga por lo que tenía en su poder. Sin embargo, poco a poco empezó a describir lo que se podía ver en el video que no tenía audio.

“Es un restaurante, no le veo nada de malo. Hay bastantes chicas, una comitiva (…) vaya comitiva de bebecitas…”, expresó el ‘Peluchín’. Además, fiel a su estilo, Rodrigo no tuvo miedo de que los futbolistas lo demanden y se mandó con todo a mostrar dicho clip, luego de que le advirtieran que no lo hiciera.

Cuando ya mostró las imágenes, ‘Peluchín’ explicó lo que se veía con más detalle y dejó en claro que la novia de Paolo Guerrero, estaba ausente. “Es como un privadito, en un restaurante… bueno, yo no veo a Alondra (García Miró) en el video”, dijo. Además, explicó que el clip databa del mes de Enero de este año 2022, por lo que del lado de Sergio Peña, era lógico que no se encuentre a Valery Revello.

El ‘capitán’ de la Selección Peruana salió al frente para dar su apreciación de la ‘Blanquirroja’ antes del enfrentamiento contra Uruguay el próximo 24 de marzo.

Paolo Guerrero es uno de los futbolistas más representativos de la Selección Peruana y la prensa lo buscó para conocer sus apreciaciones previo al Perú vs Uruguay. El ‘capitán’ reveló sin problemas que tiene mucha fe en la Selección y confía en que su juego pondrá en aprietos a los uruguayos.

“(Los partidos) contra Uruguay siempre son lindos, tanto en el Perú como en Uruguay. Son muy disputados, ya sabemos cómo es la raza de Uruguay. Perú cuando hace un buen fútbol, buen partido, se les hace difícil a ellos”, inició diciendo.

Asimismo, dejó en claro que él que asiste a la Videna a entrenar ha podido ver de primera mano todo el trabajo del ‘Tigre’ Gareca. “Yo lo veo al profe Gareca todos los días trabajando bien, está muy tranquilo, muy confiado. Ellos ya vienen trabajando y analizando todo desde hace mucho tiempo”, señaló.

