Andrea San Martín pospone operación de la vista por sus hijas: “Ellas son mi prioridad”

La ‘ojiverde’ utilizó sus redes sociales para hablar del problema que tiene en la vista y del que lamentablemente no se podrá hacer cargo, por cuidar a sus pequeñas.

Andrea San Martín sigue en el ojo de la tormenta por los problemas legales que aún tiene con Juan Víctor, el padre de la pequeña Lara. Pero eso no es todo lo malo, sino que además, la ‘ojiverde’ tiene un problema en la vista que debe someter a cirugía.

El problema en su vista es evidente pues siempre que se muestra hablando o haciendo cosas en sus redes sociales, resalta el ojo rojo que tiene en su rostro. Ella explicó que la operación de su ojo debe ser lo antes posible, pero no podrá ser en este mes de Marzo.

“Gracias a todos los que se preocupan por mi ojo, no tengo tiempo para ir a hacerme ver, menos en marzo. Recuerdan que les dije que tenía que operarme el ojo en marzo, no me puedo operar el ojo en marzo porque marzo es un mes de locos”, señaló.

“Marzo es un mes de chambear, de organizarme. Todavía no he visto los nuevos horarios de los talleres de las niñas y necesito que se acoplen a las nuevas rutinas para que no se estresen y estoy como en un mes de transición para ellas y para mí y pues hay prioridades”, agregó Andrea, por lo que aplazará hasta nuevo aviso su chequeo de la vista.

La mamá de Juan Víctor, Alicia Díaz, se ha convertido en un personaje importante en la historia y peleas del piloto y Andrea San Martín. Esta vez Alicia utilizó nuevamente sus historias de Instagram para responderles a todos sus críticos.

Y es que la mamá del piloto ha recibido miles de comentarios tildándola de “metiche” y que no debe meterse en la situación de Juan Víctor y Andrea. Es por eso que Alicia compartió un mensaje que explicaba porque ella estaba apoyando de tal forma a su hijo.

“No le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear sus propias batallas, pero si necesitan refuerzos, aquí estaré lista para entrar en acción…”, se puede leer en la imagen que compartió Alicia.

Como era de esperarse, ella no solo se quedó con el mensaje sino que añadió sus propias palabras revelando que desde que ingresó a la pelea entre Juan Víctor y Andrea, se ha peleado con un “rebaño”, que serían los seguidores de la ‘ojiverde’. “Y vaya que entré y me enfrenté ante el rebaño”, dijo.

