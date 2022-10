Samahara Lobatón y todas las exigencias para encontrar trabajadora del hogar

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Samahara lobatón una de las engreídas de Melissa Klug reveló las exigencias que busca en una mujer para que ocupe el puesto de trabajadora del hogar.

Y es que la influencer es muy exquisita cuando se trata de una persona que va a trabajar dentro de su hogar y va a estar al contacto con su familia en especial con su pequeña hija.

Eso sí que Samahara encontró a la mujer indicada teniendo por nombre María a quién le ofreció el ansiado puesto.

“Gracias a las que me escribieron. La señora María me pareció la indicada”, dijo la ex chica reality.

Y es que Lobatón compartió en redes sociales los requisitos que debería cumplir esta mujer y entre ellos estaba la presentación de antecedentes penales recomendaciones números de referencia y recibos actuales de luz.

“Siempre pido: Antecedentes penales, recomendaciones, experiencia laboral y números de referencia, recibo de luz actual y DNI con ambas caras”, comentó la influencer de 20 años.

Mira también: «Somos un trío y nos amamos»: Pareja incluye a amiga y ahora viven felices

Finalmente, la engreída de la Klug encontró la persona ideal para que le ayude con los quehaceres de casa y agradeció a sus miles de Seguidores que se interesaron el trabajar junto con ella.