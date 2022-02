San Valentín: Jossmery Toledo se recursea promocionando condones

Compartir Facebook

La modelo Jossmery Toledo causó asombro al promocionar preservativos en sus redes sociales por el ‘Día de los Condones’ y ‘Día de San Valentín’.

La expolicía y ahora influencer no pierde el tiempo y encontró la forma de generar algún ingreso. Esta vez desde su cuenta oficial de Instagram, donde se presentaba como “la sobrina del tío Piel”.

Al mismo tiempo que mostraba los preservativos, la expolicía mencionó los métodos anticonceptivos, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Toledo se encuentra vacacionando por Europa. En sus últimas historias, reportó su visita al estadio del Bayern Leverkusen. Asimismo, se quejó del implacable frío de Alemania.

Jossmery Toledo: “si un hombre te pone todo, siente que eres de su propiedad”

La modelo Jossmery Toledo confesó que ha realizado muchos viajes, pero aclaró que siempre lo hizo con su dinero, descartando así a terceros que pretenden regalarle lujos y viajes.

“¿Tú me has visto con alguien en otro país? (me he ido) con mi plata, por favor. Trabajo para viajar”, aseguró enfáticamente en entrevista con el programa online “¿Tú quieres show’?”.

La modelo indicó que ella suele viajar en compañía de sus amigas y aseguró que no se ha topado con personas que le propongan pagarle su boletos aéreos o estadías.

“Yo pienso que si un hombre te pone (un viaje) a otro país, ya estás predispuesta a estar con esta persona, en cambio si no te paga nada, si quieres estás (con él), y si no, no. Es tu decisión”, afirmó.

