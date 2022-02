“No deberíamos bajarnos a ese nivel”, Flavia le manda ‘chiquita’ a Luciana

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La rubia modelo Flavia Laos dejó claro algunos puntos sobre la nueva parejita conformada por su ex Patricio Parodi y Luciana Fuster, pues según la influencer ya están grandes para caer en un juego de indirectas.

La actriz afirmó que las actitudes que tiene Luciana en sus redes sociales dejan mucho que desear pues ya no es una niña para mandar indirectas sobre otras personas.

“No me parece ese jueguito de lanzar indirectas, me parece que no hay necesidad. Ya estamos grandes, deberíamos como que ya, no bajarnos a ese nivel ¿no?”, comenzó diciendo la modelo.

Y es que como se recuerda Luciana Fuster usó sus redes para referirse a la desconfianza en relaciones lo que habría provocado la ira de los seguidores de Flavia pues sería la menos indicada para hablar sobre el tema.

“(No me gustaría pasar en una relación) que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje, en una fiesta y hasta sola con mis amigas. Y me terminen por eso. Gracias a Dios a mi jamás me ha pasado”, escribió en sus redes.

Hasta el momento Flavia ha tratado de mantenerse al margen de comentar sobre la nueva pareja que está acaparando la atención de la farándula pero siempre se ha mostrado respetuosa y directa con sus opiniones al respecto.

Actualmente la influencer se encuentra enfocada en otros proyectos y recientemente ha sido vinculada con Austin Palao ex pareja de Luciana Fuster.

¿Austin Palao oficializa a Flavia Laos?: “Ambos disfrutamos pasar tiempo juntos”

Austin Palao rompió su silencio y habló del supuesto romance que tiene con Flavia Laos tras ser captados juntos en tremendo ‘chape’.

Austin Palao y Flavia Laos han acaparado portadas tras revelarse desde año nuevo, que existía un acercamiento entre ellos. Ambos no han tenido más que palabras de halago hacia el otro, y ahora fueron captados en tremendo ‘chape’ por lo que ya no podrían negar nada.

El influencer habló con ‘Amor y Fuego’ para dar algunos detalles de lo que sería su romance con la actriz. “La vida es bella, hay que estar feliz siempre”, inició diciendo Austin Palao. Esto dejaría entrever que estaría muy feliz en sus saliditas con Flavia.

Mira también: Rodrigo Cuba babea por Alexandra Venturo en bikini: “¡¡Dios mío!!”

Austin no quiso confirmar ni negar nada acerca de una relación oficial, sin embargo, dejó en claro que él y Flavia la pasan más que bien cada vez que están juntos. “Lo único que te puedo decir es que ambos disfrutamos pasar tiempo el uno del otro”, señaló.