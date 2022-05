“Tengo 31 y no quiero ser madre ahora”, Nataniel Sánchez le dice ‘no’ a la maternidad

Compartir Facebook

La actriz quien hace poco llegó al Perú después de muchos años viviendo en España rompió su silencio y se refirió a la posibilidad de ser madre en un futuro cercano.

A través el canal de YouTube de Jesús Alzamora, la actriz contó sus actuales proyectos en los que se encuentra trabajando pues solo vino por pocos días a su patria.

Sánchez estuvo envuelta en una controversia por haber afirmado que una conductora infantil le gritó cuando ella era más pequeña y todo apuntaba a que era María Pía Copello esta persona pues no sería la única que ha vivido una mala experiencia con la ex conductora de ‘Esto es Guerra’.

Se sabe que Nataniel dejó todo lo que tenía en el Perú para mudarse a Barcelona y convertirse en una agente inmobiliaria poniendo stop a sus proyectos actorales.

Además, la ‘ojiverde’ recalcó que por ahora a pesar de tener 31 años no está en sus planes ser madre pues desea cumplir otras metas primero.

«Una familia sí, no necesariamente teniendo hijos ahora te digo esto, en ocho años volvamos a tener esta conversación y a ver que te digo. Tengo 31 y no quiero ser madre ahora cada vez que soy más consiente de la responsabilidad», dijo.

Y por si fuera poco Nataniel señaló que es consiente de la ‘chamba’ que conlleva ser padre o madre pues se debe estar preparado emocionalmente para hacerse responsable de otro ser humano.

«Yo soy bien pesada con este tema porque nadie tiene un manual para ser padre y la fregaremos todos los días, pero para mí hay dos cosas que te colocan en otro lugar que seamos consiente de todo lo que hacemos desde que sea pequeños, todo lo que hacemos va a repercutir. Si tu eres consiente de ello ya es un paso y lo otro es que los padres deben darnos herramientas emocionales», agregó.

“Me es indiferente, ni siquiera me acuerdo”, dijo Nataniel Sánchez sobre su ex Mario Hart

La reconocida actriz fue entrevistada y afirmó que ya ni recuerda a Mario Hart quien en su momento fue su pareja, Nataniel multiplicó por 0 al corredor de autos.

“Mira, yo me considero un ser de luz y la gente que está a mi alrededor… Yo con las personas que me rodeo intento darle esa mejor versión mía, mi luz, entonces si estás a mi lado y te quiere coger de esa luz, pues bienvenida, yo no te la voy a quitar”, dijo en un inicio al reconocer que le dio popularidad a piloto de autos.

Fue así que la popular ‘Fernanda’ tocó el tema de Mario Hart y no dudó en minimizar su romance con el ex chico reality pues al parecer no le suma hablar del corredor de autos.

“A la gente que no me suma en la vida se esfuma, ni siquiera vale la pena. La gente que no me suma me es completamente indiferente, es más, ni siquiera me acuerdo, es un tip”, agregó.