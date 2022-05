Tepha Loza hace pedido: “No metan a Sergio Peña en temas mediáticos”

Compartir Facebook

Tepha Loza se muestra más ilusionada que nunca del futbolista de la selección peruana Sergio Peña. Así lo demuestra en televisión cada vez que le preguntan por el mediocampista, incluso se anima a pedirle permiso abiertamente a Peter Fajardo para que le deje viajar a Qatar, pues ya se considera la cábala de la ‘Bicolor’.

La chica reality explica que atraviesa por uno de los momentos más bonitas, pues como bien se sabe, en el inicio todo es color de rosas. Más bien, en reiteradas veces, la hermana de la Melissa Loza, llena de elogios al volante asegurando que es un caballero y buena persona.

“Siempre habrá comentarios negativos o gente que quiera influenciar, pero detrás de esto hay familias que pueden salir afectadas y no queremos que eso recaiga en nosotros o cargar una mochila que no nos corresponde”, expresó Tepha Loza.

“(Relación a distancia) es saber manejarlo, él tiene me apoyo, él tiene una carrera que cuidar y quiero que no lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen super limpia, quiero cuidar lo de él y cuidar lo mío. Siempre lo estoy haciendo y que sea sano”, agregó la guerrera.

Tepha Loza tras decirle “mi amor” a Sergio Peña: “Se me escapó”

Tepha Loza habló con ‘América Espectáculos’ sobre el romance con Sergio Peña tras gritar a los cuatro vientos que está más que enamorada. La hermana de Melissa Loza asegura que nunca quiso ventilar su relación con el futbolista, pero la emoción de estar enamorada le pudo más y sin querer le dijo “mi amor”.

“Se me escapó, pero bueno ya, estoy feliz. Quiero cuidar esto, me ganó la emoción, hace tiempo no siento esa ilusión tan grande que de verdad, es una ilusión bien bonita”, dijo Tepha en un principio. Y es que la hermana de Melissa Loza hace un buen tiempo que está soltera, tras terminar su romance con Pancho Rodríguez.

“No queremos exponer esto, obviamente somos personas públicas, estamos cuidando esto para que siga fluyendo bonito”, señaló. Además, dio detalles de lo que ha conocido del futbolista y dijo maravillas de él.

“Es súper atento, es un chico A1, es muy maduro, es un papá súper presente y nada es un tipazo”, sentenció Tepha. Ella en todo momento se mostró sonriente y con un brillo en los ojos que demostraban que está más que templada del futbolista.

